MotoGP: Honda mantém reformulação interna com mudança na alta gestão

A Honda continua imersa em um período de reestruturação interna e a última mudança será a recolocação de Hikaru Tsukamoto, até agora presidente da divisão de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa, com influência direta na MotoGP. O executivo também é responsável por todas as áreas relacionadas a veículos de duas rodas da marca e, de acordo com informações obtidas pelo Motorsport.com, a partir de abril, o engenheiro será transferido para a China.

A notícia, que nos últimos dias se espalhou pelo paddock da MotoGP já instalado em Buriram, onde este fim de semana começa o Mundial, fez com que aqueles que encontraram com ele em algum momento nos últimos anos lhe desejassem sorte em sua nova etapa.

A Honda ainda não informou quem o substituirá, mas presume-se que será uma promoção interna. Esta operação é mais uma das que ocorreram recentemente na Honda, em seu esforço para recuperar o papel de protagonista no campeonato que tinha há pouco tempo.

Na mesma linha, a incorporação de Romano Albesiano como diretor técnico com vistas para 2025, após sua passagem pela Aprilia, foi interpretada como uma clara declaração de intenções.

Antes, em 2024, foi Tetsuhiro Kuwata, até então diretor geral da Honda Racing Corporation (HRC), que foi substituído por Taichi Honda, que chegou vindo do departamento de off-road.

Koji Watanabe, Hikaru Tsukamoto (direita) Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

O Motorsport.com entende que a saída de Tsukamoto não terá qualquer impacto na incorporação de Fabio Quartararo, pensada para 2026. Resta saber, em qualquer caso, qual será a estratégia com o francês caso ele realmente se junte à equipe.

Também não está claro qual piloto estará na outra garagem, levando em consideração que os contratos de Joan Mir e Luca Marini, dupla de pilotos que atualmente compete com o macacão da marca japonesa, expiram no final desta temporada.

A Honda pode optar por renovar com um deles ou ir ao mercado em busca de uma alternativa, que possivelmente seria alguém jovem, com projeção, que viria da Moto2. Nesse sentido, o Motorsport.com entende que quem tem mais chances de assinar é David Alonso, que também é cobiçado por outras marcas. No caso do colombiano, as altas exigências econômicas da agência que o representa podem desempenhar um papel determinante para o futuro.

