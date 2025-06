O Motorsport.com apurou que a Honda não planeja convocar nenhum de seus três pilotos de testes para o GP de Aragón da MotoGP, onde participará apenas com Joan Mir.

O espanhol Augusto Fernández, piloto de testes da Yamaha, estará na pista de Alcañiz e usará um dos wildcards da fabricante de Iwata. O espanhol já participou das corridas em Austin, Catar e Jerez, portanto, esta será sua quarta participação nesta temporada com a M1.

De acordo com a lista de participantes do GP de Aragón, 22 pilotos se inscreveram para participar do evento. Fernández aparece na lista como um wildcard da Yamaha de fábrica.

Sobre as lesões, foi relatado que Ai Ogura, que passará por mais testes em seu joelho direito operado nesta terça-feira, não está medicamente liberado e, portanto, terá que passar por um check-up com Dr. Angel Charte, diretor médico da categoria rainha, na quinta-feira para receber o 'ok'.

Luca Marini, que sofreu uma lesão de longa duração na semana passada enquanto corria em Suzukun com a equipe de endurance da fabricante japonesa, aparece na lista de ausentes, junto com outro piloto lesionado, o campeão de 2024 Jorge Martín.

Mas, enquanto ao lado do nome do espanhol está escrito que ele será substituído, mais uma vez, pelo piloto de testes da Aprilia Lorenzo Savadori, ao lado do nome de Marini está escrito que ele "não será substituído".

Augusto Fernandez, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A Honda tem até quarta-feira se, no último minuto, decidir chamar um piloto para substituir Marini, embora o Motorsport.com apurou que eles não o farão, pois não são obrigados pelo regulamento a fazer isso.

A regra não exige a convocação de um substituto

De acordo com as regras, quando um piloto se lesiona e fica de fora, a equipe não precisa escalar um substituto para a próxima corrida, desde que não tenham se passado mais de nove dias desde a lesão, o que não é o caso.

O curioso é que a HRC tem até três pilotos de testes, Aleix Espargaró, que correu em Jerez e Silverstone como wildcard; Takaaki Nakagami, que o fez em Le Mans; e o alemão Stefan Bradl, cuja última aparição foi no GP da Solidariedade de 2024, em Barcelona.

Com essa decisão, a Honda terá apenas um piloto de fábrica, Joan Mir, além dos pilotos satélites Johann Zarco e Somkiat Chantra da equipe LCR para a etapa.

Também não há planos para que a equipe de testes da HRC, com Espargaró, esteja no teste oficial da MotoGP na segunda-feira (2), que também será realizado em Aragón, e no qual os pilotos de fábrica poderão participar.

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!