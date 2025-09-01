Todas as categorias

MotoGP GP da Catalunha

MotoGP: Honda oficializa renovações de Marini e Zarco

Nenhuma mudança na equipe de fábrica da marca japonesa no próximo ano, já que Luca Marini foi mantido por mais uma temporada

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini permanecerá na Honda até o final do atual ciclo de regras da MotoGP após assinar uma nova extensão de contrato de um ano. Conforme revelado pelo Motorsport.com em julho e agora oficializado pela marca japonesa, a HRC terá uma formação inalterada em 2026, com Marini e Joan Mir sendo mantidos pela equipe.

Leia também:

Mir já tinha um contrato de dois anos válido até o final da próxima temporada, enquanto a nova extensão do contrato de Marini significa que ele agora está em sincronia com o restante da equipe. O anúncio do novo contrato do italiano foi feito na segunda-feira (1º), às vésperas do GP da Catalunha, em Barcelona.

"Estou muito feliz por fazer este anúncio e permanecer na Honda HRC", disse ele. "Estamos apenas trabalhando em alguns detalhes finais, tanto a gerência da HRC quanto eu estamos alinhados sobre o futuro por um bom tempo".

"Estou completamente investido nesse projeto e determinado a ajudar a Honda a retornar à liderança do Campeonato Mundial de MotoGP". 

Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Desde que me juntei à equipe em 2024, continuamos a melhorar e a trabalhar juntos de uma forma cada vez melhor. Trabalhar com uma fábrica, e especialmente com uma fábrica como a Honda HRC, lhe dá uma enorme motivação como piloto. Tivemos uma boa temporada até agora e o foco continua sendo continuar melhorando até a última volta em Valência".

Marini ingressou na HRC em 2024 após um período de três anos na VR46 Ducati, assumindo o lugar deixado pelo hexacampeão da MotoGP Marc Márquez.

Embora tenha sido difícil obter resultados no topo da tabela, especialmente devido à falta de competitividade da RC213V, ele é muito bem avaliado entre os chefes da Honda por seu conhecimento técnico.

O piloto de 28 anos também obteve seu melhor resultado como piloto da Honda no GP da Hungria, terminando em quinto lugar no recém-construído Circuito Balaton Park. O futuro de Marini na Honda foi selado quando a marca não conseguiu tirar o atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, de seu contrato com a Aprilia.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, equipe Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Apurou-se que a fabricante japonesa ainda está interessada em contratar o espanhol, mas terá que esperar até pelo menos 2027 para contratá-lo.

"Estamos felizes em continuar com Luca por mais um ano, ele demonstrou um alto nível de profissionalismo e dedicação durante todo o tempo", disse o gerente geral da HRC, Taichi Honda. "Luca conquistou a reputação de piloto analítico e incrivelmente trabalhador, um ativo valioso para qualquer projeto de MotoGP". 

"O feedback de Luca é claro e preciso e tem sido muito útil para os engenheiros da Honda HRC continuarem o desenvolvimento da Honda RC213V na última temporada e meia".

Zarco fecha contrato de dois anos com a LCR

Sem vagas imediatas na HRC, a Honda também confirmou que Johann Zarco permanecerá na LCR até o final da temporada de 2027.

Embora tenha havido especulação sobre a possibilidade de Zarco ser promovido após sua brilhante vitória no chuvoso GP da França, a Honda concluiu rapidamente que era melhor para o piloto de 35 anos permanecer na LCR com equipamento de fábrica.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Equipe LCR Honda

Foto de: Equipe LCR

O francês tem sido o destaque da Honda desde que se juntou à marca sediada em Tóquio em 2024, e atualmente é o piloto mais bem colocado na classificação, em nono lugar. As vitórias consecutivas nas 8 Horas de Suzuka consolidaram ainda mais sua posição na Honda.

"Estou muito satisfeito por confirmar que continuarei na LCR pelos próximos dois anos", disse ele. "Isso é importante porque temos grandes objetivos a alcançar e grandes oportunidades até 2027".

"Quando assinei com a Honda no final de 2023, não esperava encontrar esse segundo fôlego, que me deu a energia para garantir outro contrato de dois anos com eles. Já obtivemos uma vitória com Lucio e a equipe, e seria fantástico vivenciar isso novamente, por isso estamos determinados a continuar lutando por bons resultados".

"Nos últimos dois anos, a Honda deu grande apoio à LCR e acreditamos que podemos continuar crescendo e desenvolvendo a moto com nosso trabalho árduo. Gostaria de agradecer à HRC, à LCR e a todos que nos apoiam".

A identidade do companheiro de equipe de Zarco para 2026 ainda não foi anunciada, mas o Motorsport.com apurou no mês passado que a Honda está finalizando um acordo para que o brasileiro Diogo Moreira saia da Moto2 para substituir o fraco desempenho de Somkiat Chantra.

