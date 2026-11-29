A MotoGP segue acelerando e, neste domingo, dá continuidade às atividades do GP de Valência, no Circuito Ricardo Tormo, com a corrida principal. A previsão é de corrida no seco.

Horário e onde ver a MotoGP em Valência:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 10h00 ESPN e Disney+

Horários do sábado da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 08h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 07h00 ESPN e Disney+

O 10º título mundial de Marc Márquez foi conquistado na etapa passada, em Portimão, mas o GP de Valência marca a despedida do astro da Ducati da MotoGP.

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