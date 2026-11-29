MotoGP: Horário e como assistir ao domingo de corrida principal do GP de Valência
Etapa espanhola marca a despedida de Marc Márquez da categoria rainha
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A MotoGP segue acelerando e, neste domingo, dá continuidade às atividades do GP de Valência, no Circuito Ricardo Tormo, com a corrida principal. A previsão é de corrida no seco.
Horário e onde ver a MotoGP em Valência:
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|ESPN e Disney+
O 10º título mundial de Marc Márquez foi conquistado na etapa passada, em Portimão, mas o GP de Valência marca a despedida do astro da Ducati da MotoGP.
10 TÍTULOS de MÁRQUEZ! Passa AGOSTINI como GOAT? E Rossi? Marc não desmente aposentadoria. DIOGO e +
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