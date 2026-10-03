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MotoGP GP do Japão

MotoGP: Horários, clima e como assistir ao domingo de corrida do GP do Japão, com Moreira

Categoria rainha do motociclismo inicia turnê asiática da temporada, com a tradicional etapa de Motegi

Redação Motorsport.com
Publicado:
Start action

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP inicia neste fim de semana sua perna asiática do calendário 2026, com o GP do Japão, em Motegi, abrindo o terço final do campeonato. Agora, a madrugada de domingo reserva a prova principal da etapa nipônica.

O editor recomenda:

Na classificação, Jorge Martín conquistou a pole position, com Marc Márquez e Pedro Acosta completando a primeira fila do grid de largada, enquanto o brasileiro Diogo Moreira ficou com a nona colocação.

Na sprint, no entanto, Moreira brilhou e escalou o grid, terminando em segundo após punições de Jorge Martín e Enea Bastianini, o primeiro pódio do piloto da LCR na MotoGP. Marc Márquez foi o vencedor da prova de sábado

A temperatura em Motegi deve chegar aos 21°C, sem previsão de chuva e ventos de 11 km/h.

Apesar do fuso horário, parte das sessões da MotoGP, Moto2 e Moto3 acontecem ainda na noite de sábado do Brasil. Fique ligado!

Confira os horários e como assistir o que acontece no Japão

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Quinta-feira 22h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sexta-feira 22h10 ESPN e Disney+
Classificação Sexta-feira 22h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 03h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 02h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 21h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 02h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-Feira 21h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 01h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 00h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 21h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 01h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 20h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 00h45 ESPN e Disney+
  Corrida Sábado 23h00 ESPN e Disney+

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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