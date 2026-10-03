MotoGP: Horários, clima e como assistir ao domingo de corrida do GP do Japão, com Moreira
Categoria rainha do motociclismo inicia turnê asiática da temporada, com a tradicional etapa de Motegi
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A MotoGP inicia neste fim de semana sua perna asiática do calendário 2026, com o GP do Japão, em Motegi, abrindo o terço final do campeonato. Agora, a madrugada de domingo reserva a prova principal da etapa nipônica.
Na classificação, Jorge Martín conquistou a pole position, com Marc Márquez e Pedro Acosta completando a primeira fila do grid de largada, enquanto o brasileiro Diogo Moreira ficou com a nona colocação.
Na sprint, no entanto, Moreira brilhou e escalou o grid, terminando em segundo após punições de Jorge Martín e Enea Bastianini, o primeiro pódio do piloto da LCR na MotoGP. Marc Márquez foi o vencedor da prova de sábado
A temperatura em Motegi deve chegar aos 21°C, sem previsão de chuva e ventos de 11 km/h.
Apesar do fuso horário, parte das sessões da MotoGP, Moto2 e Moto3 acontecem ainda na noite de sábado do Brasil. Fique ligado!
Confira os horários e como assistir o que acontece no Japão
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|22h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|03h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|22h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|22h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|03h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|02h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|21h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|02h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-Feira
|21h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|01h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|00h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|21h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|01h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|20h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|00h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Sábado
|23h00
|ESPN e Disney+
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