MotoGP: Horários e como assistir ao sábado de quali e sprint do GP de Valência
Etapa espanhola marca a despedida de Marc Márquez da categoria rainha
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A MotoGP segue acelerando e, neste sábado, dá continuidade às atividades do GP de Valência, no Circuito Ricardo Tormo, com a classificação e a corrida sprint.
Horários do sábado da MotoGP em Valência:
Em negrito e sublinhado, as sessões do dia
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|06h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|06h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|06h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|11h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|10h00
|ESPN e Disney+
Horários do sábado da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|
Sábado
|09h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|08h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|05h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h00
|ESPN e Disney+
O 10º título mundial de Marc Márquez foi conquistado na etapa passada, em Portimão, mas o GP de Valência marca a despedida do astro da Ducati da MotoGP.
No entanto, a disputa pelo vice-campeonato continua, com Jorge Martín com 396 pontos e seu companheiro de equipe na Aprilia, Marco Bezzecchi, com 394.
10 TÍTULOS de MÁRQUEZ! Passa AGOSTINI como GOAT? E Rossi? Marc não desmente aposentadoria. DIOGO e +
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