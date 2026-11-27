A MotoGP segue acelerando e, neste sábado, dá continuidade às atividades do GP de Valência, no Circuito Ricardo Tormo, com a classificação e a corrida sprint.

Horários do sábado da MotoGP em Valência:

Em negrito e sublinhado, as sessões do dia

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 06h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 06h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 11h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 10h00 ESPN e Disney+

Horários do sábado da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 09h40 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 08h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 05h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 04h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h00 ESPN e Disney+

O 10º título mundial de Marc Márquez foi conquistado na etapa passada, em Portimão, mas o GP de Valência marca a despedida do astro da Ducati da MotoGP.

No entanto, a disputa pelo vice-campeonato continua, com Jorge Martín com 396 pontos e seu companheiro de equipe na Aprilia, Marco Bezzecchi, com 394.

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