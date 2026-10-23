MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de sprint e classificação do GP da Austrália
Segundo dia de atividades em Phillip Island tem sessões na noite de sexta-feira (23) e madrugada de sábado (24) no horário de Brasília
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A MotoGP continua sua turnê pelo outro lado do mundo na reta final da temporada 2026 com o GP da Austrália, que continua suas atividades de pista na noite de sexta-feira (23), antes de virar para a madrugada de sábado (24).
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Phillip Island nas sessões do segundo dia do fim de semana, que marca a despedida da categoria do circuito? O Motorsport.com te mostra:
O TL3 acontece às 20h10 da sexta-feira (23), no fuso de Brasília, 10h10 no horário local, seguido da classificação às 20h50. Já a sprint será às 01h de Brasília de sexta-feira, 15h na Austrália.
De acordo com o weather.com, há previsão de 60% de chuva, com máxima de17°C e mínima de 14°C. Os ventos previstos são fortes, de até 18km/h.
Horários da MotoGP na Austrália:
Em negrito, as sessões da noite de sexta / madrugada de sábado
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|20h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|20h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|01h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|00h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|19h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|23h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Sábado
|22h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|18h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|22h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Sábado
|21h00
|ESPN e Disney+
Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 AO VIVO: Acompanhe o TL2 do GP dos Estados Unidos em Tempo Real
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de sprint e classificação do GP da Austrália
NASCAR Brasil terá nova representante feminina no grid: Antonella Bassani estreia pela Full Time Sports
F1 - Verstappen e Norris criticam ondulações "fora de controle" em Austin: "Tenho que tomar analgésicos"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários