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MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de sprint e classificação do GP da Austrália

Segundo dia de atividades em Phillip Island tem sessões na noite de sexta-feira (23) e madrugada de sábado (24) no horário de Brasília

Redação Motorsport.com
Editado:
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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A MotoGP continua sua turnê pelo outro lado do mundo na reta final da temporada 2026 com o GP da Austrália, que continua suas atividades de pista na noite de sexta-feira (23), antes de virar para a madrugada de sábado (24).

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Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Phillip Island nas sessões do segundo dia do fim de semana, que marca a despedida da categoria do circuito? O Motorsport.com te mostra: 

O TL3 acontece às 20h10 da sexta-feira (23), no fuso de Brasília, 10h10 no horário local, seguido da classificação às 20h50. Já a sprint será às 01h de Brasília de sexta-feira, 15h na Austrália.

De acordo com o weather.com, há previsão de 60% de chuva, com máxima de17°C e mínima de 14°C. Os ventos previstos são fortes, de até 18km/h. 

Horários da MotoGP na Austrália:

Em negrito, as sessões da noite de sexta / madrugada de sábado

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sexta-feira 20h10 ESPN e Disney+
Classificação Sexta-feira 20h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 01h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 00h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 3 Sexta-feira 19h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sexta-feira 23h40 ESPN e Disney+
  Corrida Sábado 22h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 3 Sexta-feira 18h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sexta-feira 22h45 ESPN e Disney+
  Corrida Sábado 21h00 ESPN e Disney+

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