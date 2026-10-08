MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao dia de treinos do GP da Indonésia
Etapa do Mundial inicia as sessões de treinos na pista de Mandalika na noite de quinta
Mandalika track details
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A MotoGP continua sua parte asiática da temporada 2026 com o GP da Indonésia, que inicia suas atividades de pista na noite de quinta-feira (8), antes de virar para a madrugada de sexta-feira (9).
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Mandalika nas sessões do primeiro dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
O TL1 acontece às 23h45 da quinta-feira (8), no fuso de Brasília, 9h no horário local. Já o TL2 será às 4h de Brasília de sexta-feira, 15h na Indonésia.
De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 33°C e mínima de 23°C. Os ventos variam entre 14km/h e 18km/h. Há apenas 9% de chance de chua, mas a umidade chega a casa dos 92%.
Horários da MotoGP na Indonésia:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|23h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|23h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|23h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|04h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|04h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|22h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|03h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-Feira
|22h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|02h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|02h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|22h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|02h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|21h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|01h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|01h00
|ESPN e Disney+
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