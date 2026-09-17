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MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP da Áustria

Categoria realiza a última prova em solo europeu antes da perna asiática do calendário

Redação Motorsport.com
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

A MotoGP segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do motociclismo mundial desembarca no Red Bull Ring para mais uma edição do GP da Áustria, 15ª etapa da temporada 2026.

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Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Spielberg nas sessões de abertura do fim de semana? O Motorsport.com te mostra: 

O treino livre 1 acontece às 05h45min de Brasília, 10h45min no horário local. Já o segundo treino livre será às 10h00 de Brasília, 15h na Áustria. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia com chuva leve e frio, com máxima de 15ºC e mínima de 9ºC. 

Os ventos serão fracos, variando entre 2km/h e 3km/h nos horários dos treinos. A umidade é de cerca de 70% e a previsão de chuva é de 20%.

Horários da MotoGP no Red Bull Ring:

Em negrito, as sessões da sexta-feira

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+
         
Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira

07h40

 -
  Treino Livre 2 Sexta-feira 12h05 -
  Classificação Sábado 07h05 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 11h10 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Domingo 03h55 ESPN e Disney+

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