MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP da Áustria
Categoria realiza a última prova em solo europeu antes da perna asiática do calendário
A MotoGP segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do motociclismo mundial desembarca no Red Bull Ring para mais uma edição do GP da Áustria, 15ª etapa da temporada 2026.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Spielberg nas sessões de abertura do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
O treino livre 1 acontece às 05h45min de Brasília, 10h45min no horário local. Já o segundo treino livre será às 10h00 de Brasília, 15h na Áustria. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia com chuva leve e frio, com máxima de 15ºC e mínima de 9ºC.
Os ventos serão fracos, variando entre 2km/h e 3km/h nos horários dos treinos. A umidade é de cerca de 70% e a previsão de chuva é de 20%.
Horários da MotoGP no Red Bull Ring:
Em negrito, as sessões da sexta-feira
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
07h40
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h05
|-
|Classificação
|Sábado
|07h05
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|03h55
|ESPN e Disney+
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