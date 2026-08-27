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MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

Categoria retorna à Espanha em momento crucial para a disputa pelo título

Redação Motorsport.com
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Após mais uma pausa, que durou quase todo o mês de agosto, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o circuito MotorLand para mais uma edição do GP de Aragón, 13ª de 22 etapas da temporada 2026.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Aragón nas sessões de abertura do fim de semana? O Motorsport.com te mostra: 

O treino livre 1 acontece às 05h45min de Brasília, 10h45min no horário local. Já o segundo treino livre será às 10h00 de Brasília, 15h na Espanha. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 28ºC e mínima de 18ºC. 

Os ventos serão fracos, variando entre 14km/h e 19km/h nos horários dos treinos. Há uma previsão de apenas 5% de chuva, com a umidade na casa dos 30%.

Horários da MotoGP em Aragón:

Em negrito, os horários da sexta-feira

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+
         
Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 07h05 -
  Treino Livre 2 Sexta-feira 11h25 -
  Classificação Sábado 07h10 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 11h10 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Domingo 03h55 ESPN e Disney+

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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