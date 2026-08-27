Após mais uma pausa, que durou quase todo o mês de agosto, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o circuito MotorLand para mais uma edição do GP de Aragón, 13ª de 22 etapas da temporada 2026.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Aragón nas sessões de abertura do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre 1 acontece às 05h45min de Brasília, 10h45min no horário local. Já o segundo treino livre será às 10h00 de Brasília, 15h na Espanha. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 28ºC e mínima de 18ºC.

Os ventos serão fracos, variando entre 14km/h e 19km/h nos horários dos treinos. Há uma previsão de apenas 5% de chuva, com a umidade na casa dos 30%.

Horários da MotoGP em Aragón:

Em negrito, os horários da sexta-feira

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+ Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h05 - Treino Livre 2 Sexta-feira 11h25 - Classificação Sábado 07h10 ESPN e Disney+ Corrida 1 Sábado 11h10 ESPN e Disney+ Corrida 2 Domingo 03h55 ESPN e Disney+

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