MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón
Categoria retorna à Espanha em momento crucial para a disputa pelo título
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Após mais uma pausa, que durou quase todo o mês de agosto, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o circuito MotorLand para mais uma edição do GP de Aragón, 13ª de 22 etapas da temporada 2026.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Aragón nas sessões de abertura do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
O treino livre 1 acontece às 05h45min de Brasília, 10h45min no horário local. Já o segundo treino livre será às 10h00 de Brasília, 15h na Espanha. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 28ºC e mínima de 18ºC.
Os ventos serão fracos, variando entre 14km/h e 19km/h nos horários dos treinos. Há uma previsão de apenas 5% de chuva, com a umidade na casa dos 30%.
Horários da MotoGP em Aragón:
Em negrito, os horários da sexta-feira
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h05
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h25
|-
|Classificação
|Sábado
|07h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|03h55
|ESPN e Disney+
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