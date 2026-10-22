MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao dia de treinos do GP da Austrália

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Primeiro dia de atividades em Phillip Island tem sessões na noite de quinta-feira (22) e madrugada da sexta-feira (23) no horário de Brasília

Redação Motorsport.com
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Phillip Island track details

Phillip Island track details

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A MotoGP continua sua turnê pelo outro lado do mundo na reta final da temporada 2026 com o GP da Austrália, que inicia suas atividades de pista na noite de quinta-feira (22), antes de virar para a madrugada de sexta-feira (23).

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Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Phillip Island nas sessões do primeiro dia do fim de semana, que marca a despedida da categoria do circuito? O Motorsport.com te mostra: 

O TL1 acontece às 20h45 da quinta-feira (22), no fuso de Brasília, 10h45 no horário local. Já o TL2 será às 01h de Brasília de sexta-feira, 15h na Austrália.

De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 26°C e mínima de 17°C. Os ventos previstos são fortes, de até 29km/h. Não há chances de chuva durante a manhã e a tarde, crescendo apenas durante a noite.

Horários da MotoGP na Austrália:

Em negrito, as sessões da noite de quinta / madrugada de sexta

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Quinta-feira 20h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 01h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sexta-feira 20h10 ESPN e Disney+
Classificação Sexta-feira 20h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 01h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 00h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 19h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 00h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 19h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sexta-feira 23h40 ESPN e Disney+
  Corrida Sábado 22h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 19h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Quinta-feira 23h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 18h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sexta-feira 22h45 ESPN e Disney+
  Corrida Sábado 21h00 ESPN e Disney+

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