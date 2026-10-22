MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao dia de treinos do GP da Austrália
Primeiro dia de atividades em Phillip Island tem sessões na noite de quinta-feira (22) e madrugada da sexta-feira (23) no horário de Brasília
Phillip Island track details
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A MotoGP continua sua turnê pelo outro lado do mundo na reta final da temporada 2026 com o GP da Austrália, que inicia suas atividades de pista na noite de quinta-feira (22), antes de virar para a madrugada de sexta-feira (23).
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Phillip Island nas sessões do primeiro dia do fim de semana, que marca a despedida da categoria do circuito? O Motorsport.com te mostra:
O TL1 acontece às 20h45 da quinta-feira (22), no fuso de Brasília, 10h45 no horário local. Já o TL2 será às 01h de Brasília de sexta-feira, 15h na Austrália.
De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 26°C e mínima de 17°C. Os ventos previstos são fortes, de até 29km/h. Não há chances de chuva durante a manhã e a tarde, crescendo apenas durante a noite.
Horários da MotoGP na Austrália:
Em negrito, as sessões da noite de quinta / madrugada de sexta
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|20h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|01h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|20h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|20h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|01h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|00h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|19h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|00h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|19h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|23h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Sábado
|22h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|19h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Quinta-feira
|23h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|18h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|22h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Sábado
|21h00
|ESPN e Disney+
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