MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao dia de treinos do GP da Malásia
Primeiro dia de atividades em Sepang tem sessões na noite de quinta-feira (22) e madrugada da sexta-feira (23) no horário de Brasília
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Foto de: Asif Zubairi / Motorsport Network
A MotoGP está se aproximando das etapas finais da temporada de 2026 e neste fim de semana o mundial de motovelocidade chega a Sepang para o GP da Malásia. As atividades de pista se iniciam na noite desta quinta-feira (29), antes de virar para a madrugada de sexta (30).
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Sepang nas sessões do primeiro dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
O TL1 acontecerá às 23h45min da quinta-feira (29), no fuso de Brasília, 10h45min do horário local. Já o TL2 será às 4h de Brasília de sexta-feira (30), 15h em Sepang.
De acordo com o weather.com, há previsão de um dia nublado, com máxima de 33ºC e mínima de 24ºC. Há 24% de chance de chuva e a umidade pode chegar a 98%, com ventos fracos.
Horários da MotoGP na Malásia
Em negrito, as sessões da noite de quinta / madrugada de sexta
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|23h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|23h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|23h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|04h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|04h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|22h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|03h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|22h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|
Sábado
|02h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|02h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|22h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|02h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|21h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|02h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|01h00
|ESPN e Disney+
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