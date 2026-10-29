MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao dia de treinos do GP da Malásia

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Primeiro dia de atividades em Sepang tem sessões na noite de quinta-feira (22) e madrugada da sexta-feira (23) no horário de Brasília

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Foto de: Asif Zubairi / Motorsport Network

A MotoGP está se aproximando das etapas finais da temporada de 2026 e neste fim de semana o mundial de motovelocidade chega a Sepang para o GP da Malásia. As atividades de pista se iniciam na noite desta quinta-feira (29), antes de virar para a madrugada de sexta (30). 

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Sepang nas sessões do primeiro dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra: 

O TL1 acontecerá às 23h45min da quinta-feira (29), no fuso de Brasília, 10h45min do horário local. Já o TL2 será às 4h de Brasília de sexta-feira (30), 15h em Sepang. 

De acordo com o weather.com, há previsão de um dia nublado, com máxima de 33ºC e mínima de 24ºC. Há 24% de chance de chuva e a umidade pode chegar a 98%, com ventos fracos. 

Horários da MotoGP na Malásia 

Em negrito, as sessões da noite de quinta / madrugada de sexta

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Quinta-feira 23h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sexta-feira 23h10 ESPN e Disney+
Classificação Sexta-feira 23h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 04h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 04h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 22h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 03h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 22h25 ESPN e Disney+
  Classificação

Sábado

 02h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 02h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 22h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 02h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 21h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 02h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 01h00 ESPN e Disney+

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