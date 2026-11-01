A MotoGP está nas etapas finais da temporada de 2026 e neste domingo o Mundial de motovelocidade chega realiza o GP da Malásia, em Sepang.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas malaias para a prova principal do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:

A largada está programada para 04h (Brasília) deste domingo, 15h locais. Para o período da disputa, espera-se probabilidade de chuva de 26%, com temperaturas de até 34ºC e ventos nordeste de até 8km/h. Você assiste na ESPN e, na segunda-feira, acompanha o melhor debate sobre velocidade em duas rodas no PÓDIO CAST.

Horários da MotoGP na Malásia

Em negrito, as sessões da noite de sexta / madrugada de sábado

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 04h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 02h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 01h00 ESPN e Disney+

MÁRQUEZ lidera! Como fica MARTÍN após ACIDENTE? Despedida MELANCÓLICA e ALERTA para MotoGP!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!