MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida principal do GP da Malásia
Terceiro e último dia de atividades em Sepang tem sessões nesta madrugada brasileira
A MotoGP está nas etapas finais da temporada de 2026 e neste domingo o Mundial de motovelocidade chega realiza o GP da Malásia, em Sepang.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas malaias para a prova principal do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
A largada está programada para 04h (Brasília) deste domingo, 15h locais. Para o período da disputa, espera-se probabilidade de chuva de 26%, com temperaturas de até 34ºC e ventos nordeste de até 8km/h. Você assiste na ESPN e, na segunda-feira, acompanha o melhor debate sobre velocidade em duas rodas no PÓDIO CAST.
Horários da MotoGP na Malásia
Em negrito, as sessões da noite de sexta / madrugada de sábado
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|04h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|02h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|01h00
|ESPN e Disney+
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Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
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