MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Austrália
Prova principal de Phillip Island começa na virada de sábado (24) para domingo (25) no horário de Brasília
Foto de: Paul Crock / AFP via Getty Images
A MotoGP continua sua turnê pelo outro lado do mundo na reta final da temporada 2026 com o GP da Austrália, que encerra suas atividades de pista na noite de sábado (24) para domingo (25) com a corrida principal.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Phillip Island na prova que marca a despedida da categoria do circuito? O Motorsport.com te mostra:
A corrida principal começa meia-noite (0h) do domingo (25), no fuso de Brasília, 9h40 no horário local.
De acordo com o weather.com, há 100% de previsão de chuva, com máxima de 16°C e mínima de 11°C. Os ventos previstos são fortes, de até 24km/h.
Horários da MotoGP na Austrália:
Em negrito, as sessões da noite de sábado para domingo
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|20h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|01h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|20h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|20h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|01h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|00h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|19h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|00h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|19h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|23h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Sábado
|22h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|19h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Quinta-feira
|23h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|18h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|22h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Sábado
|21h00
|ESPN e Disney+
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