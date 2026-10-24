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MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Austrália

Prova principal de Phillip Island começa na virada de sábado (24) para domingo (25) no horário de Brasília

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Race start

Foto de: Paul Crock / AFP via Getty Images

A MotoGP continua sua turnê pelo outro lado do mundo na reta final da temporada 2026 com o GP da Austrália, que encerra suas atividades de pista na noite de sábado (24) para domingo (25) com a corrida principal.

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A corrida principal começa meia-noite (0h) do domingo (25), no fuso de Brasília, 9h40 no horário local.

De acordo com o weather.com, há 100% de previsão de chuva, com máxima de 16°C e mínima de 11°C. Os ventos previstos são fortes, de até 24km/h.

Horários da MotoGP na Austrália:

Em negrito, as sessões da noite de sábado para domingo

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Quinta-feira 20h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 01h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sexta-feira 20h10 ESPN e Disney+
Classificação Sexta-feira 20h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 01h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 00h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 19h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 00h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 19h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sexta-feira 23h40 ESPN e Disney+
  Corrida Sábado 22h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 19h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Quinta-feira 23h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 18h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sexta-feira 22h45 ESPN e Disney+
  Corrida Sábado 21h00 ESPN e Disney+

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