MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Áustria
Categoria realiza a última prova em solo europeu antes da perna asiática do calendário
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Após a pole position e vitória de Jorge Martín na corrida sprint, o GP da Áustria vai para a prova principal do final de semana no Red Bull Ring, o 15ª da temporada 2026.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Spielberg nas sessões finais da etapa austríaca? O Motorsport.com te mostra:
A corrida principal acontece às 09h de Brasília, 14h no horário local. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia com céu nublado e temperatura amena, com máxima de 24ºC e mínima de 12ºC.
Os ventos ficam na casa de 5 km/h no horário da corrida. A umidade é de cerca de 44% e não há previsão de chuva.
Horários da MotoGP no Red Bull Ring:
Em negrito e sublinhado, as sessões de domingo
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
07h40
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h05
|-
|Classificação
|Sábado
|07h05
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|03h55
|ESPN e Disney+
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