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MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Áustria

Categoria realiza a última prova em solo europeu antes da perna asiática do calendário

Redação Motorsport.com
Publicado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Após a pole position e vitória de Jorge Martín na corrida sprint, o GP da Áustria vai para a prova principal do final de semana no Red Bull Ring, o 15ª da temporada 2026.

O editor recomenda:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Spielberg nas sessões finais da etapa austríaca? O Motorsport.com te mostra: 

A corrida principal acontece às 09h de Brasília, 14h no horário local. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia com céu nublado e temperatura amena, com máxima de 24ºC e mínima de 12ºC. 

Os ventos ficam na casa de 5 km/h no horário da corrida. A umidade é de cerca de 44% e não há previsão de chuva.

Horários da MotoGP no Red Bull Ring:

Em negrito e sublinhado, as sessões de domingo

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+
         
Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira

07h40

 -
  Treino Livre 2 Sexta-feira 12h05 -
  Classificação Sábado 07h05 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 11h10 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Domingo 03h55 ESPN e Disney+

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