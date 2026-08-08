Ela está de volta! Após a pausa de meio de ano, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o mítico circuito de Silverstone para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, 12ª de 22 etapas da temporada 2026.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Silverstone nas sessões do domingo? O Motorsport.com te mostra:

A corrida acontece às 09h de Brasília, 13h de Silverstone. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia nublado, com máxima de 27°C e mínima de 29°C no período da corrida. Os ventos serão variam entre 12km/h e 14km/h. Durante o dia, a umidade será de 37%, com 10% de chance de chuva.

Jorge Martín é o líder com 208 pontos, enquanto Ai Ogura é o vice com 194, seguido de perto por Marc Márquez com 190. Um dos nomes sob os holofotes é Marco Bezzecchi. O ex-líder é agora o quarto colocado no campeonato após uma sequência desastrosa, com apenas 13 pontos marcados nas últimas quatro etapas. O italiano da Aprilia tem 186, com Fabio di Giannantonio em sua cola com 184.

Horários da MotoGP em Silverstone:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 10h30 ESPN e Disney+ Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Domingo 12h00 ESPN e Disney+

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

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