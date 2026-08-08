MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Grã-Bretanha
Categoria rainha da motovelocidade chega a Silverstone para primeira etapa após a pausa de meio de ano
Ela está de volta! Após a pausa de meio de ano, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o mítico circuito de Silverstone para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, 12ª de 22 etapas da temporada 2026.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Silverstone nas sessões do domingo? O Motorsport.com te mostra:
A corrida acontece às 09h de Brasília, 13h de Silverstone. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia nublado, com máxima de 27°C e mínima de 29°C no período da corrida. Os ventos serão variam entre 12km/h e 14km/h. Durante o dia, a umidade será de 37%, com 10% de chance de chuva.
Jorge Martín é o líder com 208 pontos, enquanto Ai Ogura é o vice com 194, seguido de perto por Marc Márquez com 190. Um dos nomes sob os holofotes é Marco Bezzecchi. O ex-líder é agora o quarto colocado no campeonato após uma sequência desastrosa, com apenas 13 pontos marcados nas últimas quatro etapas. O italiano da Aprilia tem 186, com Fabio di Giannantonio em sua cola com 184.
Horários da MotoGP em Silverstone:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|10h30
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2
|Domingo
|12h00
|ESPN e Disney+
MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!
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