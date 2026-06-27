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Diogo Moreira e Eric Granado vão à pista para as últimas disputas do fim de semana

Redação Motorsport.com
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Uma semana após a etapa de Brno, na República Tcheca, a MotoGP está de volta nesse fim de semana com o GP da Holanda em Assen, na Catedral da Velocidade, para a nona rodada da temporada de 2026.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Assen na corrida do domingo? O Motorsport.com te mostra:

O GP tem largada marcada para 09h de Brasília, 14h no horário local. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 29°C e mínima de 18°C. Os ventos serão fracos, variando entre 8km/h e 13km/h. Durante o dia, a umidade será de 68%, com 15% de chance de chuva. 

Horários da MotoGP em Assen:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+
Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+
         
Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Corrida 2 Domingo 10h30 ESPN e Disney+

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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