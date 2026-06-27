MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Holanda
Diogo Moreira e Eric Granado vão à pista para as últimas disputas do fim de semana
Uma semana após a etapa de Brno, na República Tcheca, a MotoGP está de volta nesse fim de semana com o GP da Holanda em Assen, na Catedral da Velocidade, para a nona rodada da temporada de 2026.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Assen na corrida do domingo? O Motorsport.com te mostra:
O GP tem largada marcada para 09h de Brasília, 14h no horário local. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 29°C e mínima de 18°C. Os ventos serão fracos, variando entre 8km/h e 13km/h. Durante o dia, a umidade será de 68%, com 15% de chance de chuva.
Horários da MotoGP em Assen:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2
|Domingo
|10h30
|ESPN e Disney+
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