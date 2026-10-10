Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Indonésia

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Indonésia

F1: GP de São Paulo terá venda extraordinária de ingressos na próxima quarta-feira; saiba mais

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: GP de São Paulo terá venda extraordinária de ingressos na próxima quarta-feira; saiba mais

F1: Em Singapura, Mercedes "começa a ver" o que pacote de atualizações da Malásia "pode oferecer"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Em Singapura, Mercedes "começa a ver" o que pacote de atualizações da Malásia "pode oferecer"

F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura

F1: Mesmo com pole em Singapura, Verstappen se mantém cauteloso sobre corrida e alerta sobre largada

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Mesmo com pole em Singapura, Verstappen se mantém cauteloso sobre corrida e alerta sobre largada

F1 - Bortoleto detalha erro no Q2 em Singapura: "Tentei demais"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Bortoleto detalha erro no Q2 em Singapura: "Tentei demais"

F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura

F1: Verstappen bate Leclerc e Hamilton e é pole em Singapura, com Bortoleto em 14º; Participe do debate AO VIVO no Q4

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen bate Leclerc e Hamilton e é pole em Singapura, com Bortoleto em 14º; Participe do debate AO VIVO no Q4
MotoGP GP da Indonésia

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Indonésia

Etapa do Mundial dá sequência às atividades na pista de Mandalika na noite de sábado para domingo

Redação Motorsport.com
Publicado:
Start action

Start action

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A MotoGP continua a parte asiática da temporada 2026 com o GP da Indonésia, que realiza nesta madrugada de sábado (10) para domingo (11) a corrida principal da 17º etapa do campeonato.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Mandalika neste domingo? O Motorsport.com te mostra:

A corrida será às 4h de Brasília, 15h na Indonésia. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia parcialmente nublado mas muito quente, com temperatura máxima chegando a 35°C. Os ventos variam entre 10km/h e 15km/h. Há apenas 8% de chance de chuva, mas a umidade estará em torno de 60%. 

Horários da MotoGP na Indonésia:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sexta-feira 23h10 ESPN e Disney+
Classificação Sexta-feira 23h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 04h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 04h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 3 Sexta-Feira 22h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 02h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 02h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 3 Sexta-feira 21h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 01h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 01h00 ESPN e Disney+

Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +

Watch: Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Márquez critica exigências promocionais da MotoGP após pódio "desumano" na sprint da Indonésia
Mais de
Redação Motorsport.com

F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura

F1: Russell explica erro que causou batida e abandono na sprint de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Russell explica erro que causou batida e abandono na sprint de Singapura

VÍDEO F1: O acidente que tirou Bortoleto da sprint de Singapura e o que disse o brasileiro após a prova em Marina Bay

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
VÍDEO F1: O acidente que tirou Bortoleto da sprint de Singapura e o que disse o brasileiro após a prova em Marina Bay

Últimas notícias

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Indonésia

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Indonésia

F1: GP de São Paulo terá venda extraordinária de ingressos na próxima quarta-feira; saiba mais

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: GP de São Paulo terá venda extraordinária de ingressos na próxima quarta-feira; saiba mais

F1: Em Singapura, Mercedes "começa a ver" o que pacote de atualizações da Malásia "pode oferecer"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Em Singapura, Mercedes "começa a ver" o que pacote de atualizações da Malásia "pode oferecer"

F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura