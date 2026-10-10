MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Indonésia
Etapa do Mundial dá sequência às atividades na pista de Mandalika na noite de sábado para domingo
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Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A MotoGP continua a parte asiática da temporada 2026 com o GP da Indonésia, que realiza nesta madrugada de sábado (10) para domingo (11) a corrida principal da 17º etapa do campeonato.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Mandalika neste domingo? O Motorsport.com te mostra:
A corrida será às 4h de Brasília, 15h na Indonésia. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia parcialmente nublado mas muito quente, com temperatura máxima chegando a 35°C. Os ventos variam entre 10km/h e 15km/h. Há apenas 8% de chance de chuva, mas a umidade estará em torno de 60%.
Horários da MotoGP na Indonésia:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|23h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|23h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|04h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|04h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-Feira
|22h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|02h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|02h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|21h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|01h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|01h00
|ESPN e Disney+
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