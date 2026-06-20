Duas semanas após a etapa de Balaton Park, na Hungria, a MotoGP está de volta nesse fim de semana com o GP da República Tcheca, nona rodada da temporada de 2026.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Brno na corrida do domingo? O Motorsport.com te mostra:

O GP tem largada marcada para 09h de Brasília, 14h no horário local. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 33°C e mínima de 21°C. Os ventos serão fracos, variando entre 8km/h e 13km/h. Durante o dia, a umidade será de 45%, com 15% de chance de chuva.

Confira a programação do GP da República Tcheca

Em negrito, as sessões do domingo:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

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