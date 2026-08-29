MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP de Aragón

Após mais uma pausa, que durou quase todo o mês de agosto, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o circuito MotorLand para mais uma edição do GP de Aragón, 13ª de 22 etapas da temporada 2026.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Aragón na sessão do último dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:

A corrida acontece às 09h00 de Brasília, 14h00 no horário local. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 34ºC e mínima de 24ºC. Os ventos serão fracos, variando entre 5km/h e 8km/h nos horários dos treinos. Não há previsão de chuva, com a umidade na casa dos 31%.

Horários da MotoGP em Aragón:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+ Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Domingo 03h55 ESPN e Disney+

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Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

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