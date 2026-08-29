MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP de Aragón

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Categoria retorna à Espanha em momento crucial para a disputa pelo título

Redação Motorsport.com
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Após mais uma pausa, que durou quase todo o mês de agosto, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o circuito MotorLand para mais uma edição do GP de Aragón, 13ª de 22 etapas da temporada 2026.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Aragón na sessão do último dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra: 

A corrida acontece às 09h00 de Brasília, 14h00 no horário local. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 34ºC e mínima de 24ºC. Os ventos serão fracos, variando entre 5km/h e 8km/h nos horários dos treinos. Não há previsão de chuva, com a umidade na casa dos 31%.

Horários da MotoGP em Aragón:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+
         
Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Corrida 2 Domingo 03h55 ESPN e Disney+

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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