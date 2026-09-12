MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP de San Marino
Categoria chega a Misano para a 14ª etapa da temporada
Após duas semanas, a MotoGP retorna às atividades de pista e chega a Misano para o GP de San Marino, 14ª etapa da temporada de 2026.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Misano nas sessões do último dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
A corrida acontece às 09h00 de Brasília, 14h00 no horário local. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 27ºC e mínima de 17ºC. Os ventos serão fracos, variando entre 8km/h e 18km/h. Não há previsão de chuva, mas a umidade chega a casa dos 50%.
Horários da MotoGP em Misano:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +
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