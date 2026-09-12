MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP de San Marino

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Categoria chega a Misano para a 14ª etapa da temporada

Redação Motorsport.com
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Após duas semanas, a MotoGP retorna às atividades de pista e chega a Misano para o GP de San Marino, 14ª etapa da temporada de 2026. 

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Misano nas sessões do último dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra: 

A corrida acontece às 09h00 de Brasília, 14h00 no horário local. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 27ºC e mínima de 17ºC. Os ventos serão fracos, variando entre 8km/h e 18km/h. Não há previsão de chuva, mas a umidade chega a casa dos 50%. 

Horários da MotoGP em Misano:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

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