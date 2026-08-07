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Categoria rainha da motovelocidade chega a Silverstone para primeira etapa após a pausa de meio de ano

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Foto de: Asif Zubairi / Motorsport Network

Ela está de volta! Após a pausa de meio de ano, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o mítico circuito de Silverstone para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, 12ª de 22 etapas da temporada 2026.

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 Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Silverstone nas sessões do sábado? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre 3 e a classificação acontecem a partir das 07h10 de Brasília, 11h10 no horário local. Já a sprint será às 12h de Brasília, 16h em Silverstone. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia nublado, com máxima de 27°C e mínima de 13°C. 
 
 Os ventos serão variam entre 12km/h e 14km/h. Durante o dia, a umidade será de 41%, com apenas 3% de chance de chuva. 

Olhando para o campeonato, Marco Bezzechi continua na liderança com 180 pontos, 20 a mais do que o segundo colocado, seu companheiro de equipe, Jorge Martín. Fabio Di Giannantonio é terceiro com 138 pontos, seguido por Pedro Acosta, com 132. Marc Márquez fecha o top cinco com 108. 

Horários da MotoGP em Silverstone:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 07h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 07h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 07h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 12h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 06h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 11h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 06h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 10h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 06h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 10h15 ESPN e Disney+
 

Treino Livre 3

Sábado

05h40

ESPN e Disney+
 

Classificação

Sábado

09h45

ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 10h30 ESPN e Disney+
         
Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 09h40 -
  Treino Livre 2 Sexta-feira 14h05 -
  Classificação Sábado 09h10 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 13h10 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Domingo 12h00 ESPN e Disney+

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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