MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Holanda
Diogo Moreira e Eric Granado representam o Brasil nas disputas na Catedral da Velocidade
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Uma semana após a etapa de Brno, na República Tcheca, a MotoGP está de volta nesse fim de semana com o GP da Holanda em Assen, na Catedral da Velocidade, para a nona rodada da temporada de 2026.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Assen nas sessões do sábado? O Motorsport.com te mostra:
O treino livre 3 e a classificação acontecem a partir das 05h10 de Brasília, 10h15 no horário local. Já a sprint será às 10h de Brasília, 15h em Assen. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 33°C e mínima de 21°C.
Os ventos serão fracos, variando entre 6km/h e 8km/h. Durante o dia, a umidade será de 60%, com apenas 10% de chance de chuva.
Horários da MotoGP em Assen:
Em negrito, as sessões do sábado
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Classificação
|Sábado
|07h05
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|10h30
|ESPN e Disney+
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