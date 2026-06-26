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MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Holanda

Diogo Moreira e Eric Granado representam o Brasil nas disputas na Catedral da Velocidade

Redação Motorsport.com
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Uma semana após a etapa de Brno, na República Tcheca, a MotoGP está de volta nesse fim de semana com o GP da Holanda em Assen, na Catedral da Velocidade, para a nona rodada da temporada de 2026.

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Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Assen nas sessões do sábado? O Motorsport.com te mostra:

O treino livre 3 e a classificação acontecem a partir das 05h10 de Brasília, 10h15 no horário local. Já a sprint será às 10h de Brasília, 15h em Assen. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 33°C e mínima de 21°C. 

Os ventos serão fracos, variando entre 6km/h e 8km/h. Durante o dia, a umidade será de 60%, com apenas 10% de chance de chuva. 

Horários da MotoGP em Assen:

Em negrito, as sessões do sábado

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+
         
Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Classificação Sábado 07h05 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 11h10 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Domingo 10h30 ESPN e Disney+

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