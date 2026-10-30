MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Malásia
Segundo dia de atividades em Sepang tem sessões na noite de sexta-feira (30) e madrugada da sábado (31) no horário de Brasília
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A MotoGP está se aproximando das etapas finais da temporada de 2026 e neste fim de semana o mundial de motovelocidade chega a Sepang para o GP da Malásia. As atividades de pista seguem na noite desta sexta-feira (30), antes de virar para a madrugada de sábado (31).
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Sepang nas sessões do segundo dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
O TL3 e a classificação acontecerão a partir das 23h10min da quinta-feira (29), no fuso de Brasília, 10h10min do horário local. Já a sprint será às 04h de Brasília de sexta-feira (30), 15h em Sepang.
De acordo com o weather.com, há previsão de um dia chuvoso, com máxima de 32ºC e mínima de 24ºC. Há 55% de chance de chuva, especialmente no horário da sprint e a umidade pode chegar a 80%, com ventos fracos.
Horários da MotoGP na Malásia
Em negrito, as sessões da noite de sexta / madrugada de sábado
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|23h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|23h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|04h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|04h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|22h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|
Sábado
|02h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|02h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|21h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|02h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|01h00
|ESPN e Disney+
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