Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Verstappen critica atitude "pouco inteligente" de Lawson em incidente no TL2 do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Verstappen critica atitude "pouco inteligente" de Lawson em incidente no TL2 do México

F1: Leclerc domina sexta-feira no México e Bortoleto tem problemas no TL2; Participe da discussão AO VIVO no Sexta-Livre

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Leclerc domina sexta-feira no México e Bortoleto tem problemas no TL2; Participe da discussão AO VIVO no Sexta-Livre

F1: Leclerc confirma superioridade da Ferrari e lidera TL2 no México; Bortoleto é 22º com problemas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Leclerc confirma superioridade da Ferrari e lidera TL2 no México; Bortoleto é 22º com problemas

Feliz por correr em casa, Antonella Bassani tem 1º dia desafiador na NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
Feliz por correr em casa, Antonella Bassani tem 1º dia desafiador na NASCAR Brasil

Nascar Brasil: Chapecó terá prova equilibrada, aposta Firás Fahs

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Nascar Brasil: Chapecó terá prova equilibrada, aposta Firás Fahs

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande lidera sexta de treino no oval de Chapecó

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande lidera sexta de treino no oval de Chapecó

F1: 'Talismã' da Sauber e da Audi deixa equipe após 34 anos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: 'Talismã' da Sauber e da Audi deixa equipe após 34 anos

F1: Leclerc voa e lidera TL1 no México seguido pela Mercedes; carro de Bortoleto enfrenta problemas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Leclerc voa e lidera TL1 no México seguido pela Mercedes; carro de Bortoleto enfrenta problemas
MotoGP GP da Malásia

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Malásia

Segundo dia de atividades em Sepang tem sessões na noite de sexta-feira (30) e madrugada da sábado (31) no horário de Brasília

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A MotoGP está se aproximando das etapas finais da temporada de 2026 e neste fim de semana o mundial de motovelocidade chega a Sepang para o GP da Malásia. As atividades de pista seguem na noite desta sexta-feira (30), antes de virar para a madrugada de sábado (31).

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Sepang nas sessões do segundo dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra: 

O TL3 e a classificação acontecerão a partir das 23h10min da quinta-feira (29), no fuso de Brasília, 10h10min do horário local. Já a sprint será às 04h de Brasília de sexta-feira (30), 15h em Sepang. 

De acordo com o weather.com, há previsão de um dia chuvoso, com máxima de 32ºC e mínima de 24ºC. Há 55% de chance de chuva, especialmente no horário da sprint e a umidade pode chegar a 80%, com ventos fracos. 

Horários da MotoGP na Malásia 

Em negrito, as sessões da noite de sexta / madrugada de sábado

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sexta-feira 23h10 ESPN e Disney+
Classificação Sexta-feira 23h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 04h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 04h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 3 Sexta-feira 22h25 ESPN e Disney+
  Classificação

Sábado

 02h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 02h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 3 Sexta-feira 21h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 02h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 01h00 ESPN e Disney+

MÁRQUEZ lidera! Como fica MARTÍN após ACIDENTE? Despedida MELANCÓLICA e ALERTA para MotoGP!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Moreira lamenta erro que custou vaga no Q2, mas vê positivos

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Nelsinho Piquet será o primeiro piloto da Fittipaldi na Stock Car

Stock Car
Stock Car
Nelsinho Piquet será o primeiro piloto da Fittipaldi na Stock Car

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP do México

F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro treino livre do GP do México em tempo real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro treino livre do GP do México em tempo real

Últimas notícias

F1: Verstappen critica atitude "pouco inteligente" de Lawson em incidente no TL2 do México

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Verstappen critica atitude "pouco inteligente" de Lawson em incidente no TL2 do México

F1: Leclerc domina sexta-feira no México e Bortoleto tem problemas no TL2; Participe da discussão AO VIVO no Sexta-Livre

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Leclerc domina sexta-feira no México e Bortoleto tem problemas no TL2; Participe da discussão AO VIVO no Sexta-Livre

F1: Leclerc confirma superioridade da Ferrari e lidera TL2 no México; Bortoleto é 22º com problemas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Leclerc confirma superioridade da Ferrari e lidera TL2 no México; Bortoleto é 22º com problemas

Feliz por correr em casa, Antonella Bassani tem 1º dia desafiador na NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Chapecó
Feliz por correr em casa, Antonella Bassani tem 1º dia desafiador na NASCAR Brasil