MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de quali e sprint do GP de Aragón
Categoria retorna à Espanha em momento crucial para a disputa pelo título
Após mais uma pausa, que durou quase todo o mês de agosto, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o circuito MotorLand para mais uma edição do GP de Aragón, 13ª de 22 etapas da temporada 2026.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Aragón nas sessões do segundo dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
A classificação acontece às 05h50 de Brasília, 10h50 no horário local. Já a sprint será às 10h00 de Brasília, 15h na Espanha. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 32ºC e mínima de 24ºC.
Os ventos serão fracos, variando entre 14km/h e 19km/h nos horários dos treinos. Não há previsão de chuva, com a umidade na casa dos 10%.
Horários da MotoGP em Aragón:
Em negrito, os horários do sábado
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Classificação
|Sábado
|07h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|03h55
|ESPN e Disney+
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