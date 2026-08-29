Após mais uma pausa, que durou quase todo o mês de agosto, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o circuito MotorLand para mais uma edição do GP de Aragón, 13ª de 22 etapas da temporada 2026.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Aragón nas sessões do segundo dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:

A classificação acontece às 05h50 de Brasília, 10h50 no horário local. Já a sprint será às 10h00 de Brasília, 15h na Espanha. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 32ºC e mínima de 24ºC.

Os ventos serão fracos, variando entre 14km/h e 19km/h nos horários dos treinos. Não há previsão de chuva, com a umidade na casa dos 10%.

Horários da MotoGP em Aragón:

Em negrito, os horários do sábado

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+ Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sábado 07h10 ESPN e Disney+ Corrida 1 Sábado 11h10 ESPN e Disney+ Corrida 2 Domingo 03h55 ESPN e Disney+

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