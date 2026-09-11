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MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de quali e sprint do GP de San Marino

Categoria chega a Misano para a 14ª etapa da temporada

Redação Motorsport.com
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Jose Jordan / AFP via Getty Images

Após duas semanas, a MotoGP retorna às atividades de pista e chega a Misano para o GP de San Marino, 14ª etapa da temporada de 2026. 

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Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Misano nas sessões do segundo dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra: 

A classificação acontece às 6h15 de Brasília, 11h15 no horário local. Já a sprint será às 10h de Brasília, 15h na Itália. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 25ºC e mínima de 16ºC. 

Os ventos serão fracos, variando entre 8km/h e 18km/h. Não há previsão de chuva, mas a umidade chega a casa dos 70%. 

 

Horários da MotoGP em Misano:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 06h15 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

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