MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de quali e sprint do GP de San Marino
Categoria chega a Misano para a 14ª etapa da temporada
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Jose Jordan / AFP via Getty Images
Após duas semanas, a MotoGP retorna às atividades de pista e chega a Misano para o GP de San Marino, 14ª etapa da temporada de 2026.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Misano nas sessões do segundo dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
A classificação acontece às 6h15 de Brasília, 11h15 no horário local. Já a sprint será às 10h de Brasília, 15h na Itália. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 25ºC e mínima de 16ºC.
Os ventos serão fracos, variando entre 8km/h e 18km/h. Não há previsão de chuva, mas a umidade chega a casa dos 70%.
Horários da MotoGP em Misano:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|06h15
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
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