MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia
Etapa do Mundial dá sequência às atividades na pista de Mandalika na noite de sexta para sábado
A MotoGP continua a parte asiática da temporada 2026 com o GP da Indonésia, que realiza nesta madrugada de sexta-feira (09) para sábado (10) a classificação e a corrida sprint da 17º etapa do campeonato.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Mandalika nas sessões do segundo dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
A classificação acontece às 23h50 de sexta-feira (09), no fuso de Brasília, 10h50 no horário local. Já a sprint será às 04h de Brasília de sábado (10), 15h na Indonésia.
De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 31°C e mínima de 22°C. Os ventos variam entre 5km/h e 10km/h. Há apenas 15% de chance de chuva, mas a umidade chega a 63%.
Horários da MotoGP na Indonésia:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|23h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|23h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|04h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|04h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-Feira
|22h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|02h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|02h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|21h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|01h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|01h00
|ESPN e Disney+
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