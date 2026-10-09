MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

A MotoGP continua a parte asiática da temporada 2026 com o GP da Indonésia, que realiza nesta madrugada de sexta-feira (09) para sábado (10) a classificação e a corrida sprint da 17º etapa do campeonato.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Mandalika nas sessões do segundo dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:

A classificação acontece às 23h50 de sexta-feira (09), no fuso de Brasília, 10h50 no horário local. Já a sprint será às 04h de Brasília de sábado (10), 15h na Indonésia.

De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 31°C e mínima de 22°C. Os ventos variam entre 5km/h e 10km/h. Há apenas 15% de chance de chuva, mas a umidade chega a 63%.

Horários da MotoGP na Indonésia:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sexta-feira 23h10 ESPN e Disney+ Classificação Sexta-feira 23h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 04h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 04h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sexta-Feira 22h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 02h40 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 02h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sexta-feira 21h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 01h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 01h00 ESPN e Disney+

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