MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir aos treinos do GP da Grã-Bretanha
Categoria rainha da motovelocidade chega a Silverstone para primeira etapa após a pausa de meio de ano
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Ela está de volta! Após a pausa de meio de ano, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o mítico circuito de Silverstone para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, 12ª de 22 etapas da temporada 2026.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Silverstone nas sessões de abertura do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
O treino livre 1 acontece às 7h45min de Brasília, 11h45min no horário local. Já o segundo treino livre será às 12h de Brasília, 16h em Silverstone. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 25ºC e mínima de 10ºC.
Os ventos serão fracos, variando entre 7km/h e 8km/h nos horários dos treinos. Não há previsão de chuva.
Olhando para o campeonato, Jorge Martín é o líder com 208 pontos, enquanto Ai Ogura é o vice com 194, seguido de perto por Marc Márquez com 190.
Horários da MotoGP em Silverstone:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|12h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|06h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|06h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|10h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|06h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|09h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|10h30
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|09h40
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|14h05
|-
|Classificação
|Sábado
|09h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|13h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|12h00
|ESPN e Disney+
MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!
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