MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir aos treinos do GP da Grã-Bretanha

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Categoria rainha da motovelocidade chega a Silverstone para primeira etapa após a pausa de meio de ano

Redação Motorsport.com
Publicado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ela está de volta! Após a pausa de meio de ano, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o mítico circuito de Silverstone para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, 12ª de 22 etapas da temporada 2026.

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Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Silverstone nas sessões de abertura do fim de semana? O Motorsport.com te mostra: 

O treino livre 1 acontece às 7h45min de Brasília, 11h45min no horário local. Já o segundo treino livre será às 12h de Brasília, 16h em Silverstone. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 25ºC e mínima de 10ºC. 

Os ventos serão fracos, variando entre 7km/h e 8km/h nos horários dos treinos. Não há previsão de chuva.

Olhando para o campeonato, Jorge Martín é o líder com 208 pontos, enquanto Ai Ogura é o vice com 194, seguido de perto por Marc Márquez com 190.

Horários da MotoGP em Silverstone:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 07h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 07h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 07h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 12h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 06h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 11h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 06h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 10h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 06h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 10h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 05h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 09h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 10h30 ESPN e Disney+
         
Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 09h40 -
  Treino Livre 2 Sexta-feira 14h05 -
  Classificação Sábado 09h10 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 13h10 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Domingo 12h00 ESPN e Disney+

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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