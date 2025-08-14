Todas as categorias

MotoGP GP da Áustria

MotoGP incorpora controle de estabilidade à eletrônica das motos a partir do GP da Áustria

Organização do campeonato espera adesão de todas as montadoras já desde este fim de semana

Germán Garcia Casanova
Editado:
Augusto Fernandez, Yamaha Racing crash

A Marelli, distribuidora única da eletrônica das motos da MotoGP desde 2016, introduziu um novo recurso no gerenciamento dos protótipos que está disponível para as equipes a partir do GP da Áustria deste fim de semana: o controle de estabilidade.

Desde 2016, o Campeonato Mundial de MotoGP unificou a eletrônica de todas as motos do grid, independentemente de quem seja a montadora, fechando um acordo com a marca italiana Marelli, parceira da Ducati e com quem desenvolveu a chamada ECU.

A partir deste fim de semana, por ocasião do GP da Áustria, 13ª etapa do calendário de 2025, a MotoGP anunciou a primeira versão de um sistema de controle de estabilidade, um sistema até então inédito no campeonato.

O controle de estabilidade é um sistema que reduz o torque do motor no momento em que a moto começa a derrapar, reduzindo a derrapagem. Embora o espírito do sistema seja o mesmo, o controle de estabilidade é diferente do controle de tração, que só atua quando o pneu está escorregando, não quando a moto está derrapando.

Esse novo sistema de controle de estabilidade é incorporado como uma atualização de software unificada que as equipes podem usar com a ECU padrão.

A unidade de controle eletrônico (ECU), que abastece todas as equipes, pode variar suas funções de GP para GP. As equipes escolhem a versão do software unificado a ser usada, dependendo das opções permitidas para cada corrida.

De acordo com o promotor do campeonato, isso faz parte de um compromisso para melhorar a segurança da MotoGP e o desenvolvimento do sistema de controle de estabilidade faz parte desse objetivo, pois reduz ainda mais a probabilidade de colisões laterais.

