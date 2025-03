MotoGP: Irmãos Márquez lideram os treinos no GP da Tailândia

Álex Márquez conquistou a primeira posição no segundo treino para o GP da Tailândia da MotoGP com um esforço de última hora, enquanto Francesco Bagnaia não conseguiu garantir a entrada automática no Q2.

Pilotando a GP24 do ano passado, o piloto da Gresini estabeleceu o melhor tempo de 1m29s020 com apenas alguns segundos para o fim da sessão de uma hora em Buriram, superando seu irmão mais velho e piloto da Ducati de fábrica, Marc Márquez.

Marc Márquez, seis vezes campeão da MotoGP, também conseguiu melhorar seu tempo na última volta, mas acabou ficando 0s052 atrás, em segundo.

Pedro Acosta, da KTM, saltou para o terceiro lugar no final do treino, enquanto o piloto da Aprilia, Marco Bezzecchi, conseguiu se manter em quarto, apesar de uma queda tardia na Curva 3.

A queda de Bezzecchi provocou o acionamento das bandeiras amarelas, o que significou que o melhor esforço de Bagnaia, 1m29s492, foi deletado pelo controle da corrida.

O bicampeão da MotoGP fez outra tentativa de conseguir um lugar no Q2, mas seu último esforço foi arruinado quando encontrou Franco Morbidelli, da VR46, na linha de corrida. Ele acabou terminando em 13º lugar.

O próprio Morbidelli passou com segurança para a segunda parte da classificação em quinto, à frente da Honda de Joan Mir, mas poderia ser penalizado por atrapalhar Bagnaia.

Ambos os pilotos da Trackhouse terminaram entre os 10 primeiros, enquanto Fabio Quartartaro levou a Yamaha ao oitavo lugar, apesar de uma queda no final.

