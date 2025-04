Marc e Alex Márquez foram multados em € 2.000 (aproximadamente R$13 mil) por uma infração nos boxes durante a qualificação para o GP da Espanha de MotoGP. Além disso, o tempo da primeira volta de Alex Márquez também foi excluído.

Descobriu-se que os pilotos espanhóis saíram dos boxes enquanto a pista estava sob bandeira vermelha. Ao falar com a mídia após a sessão, o líder do campeonato, Marc Márquez, explicou que parou assim que percebeu seu erro.

"Se eu receber uma penalidade por isso, esqueça o campeonato. É claro que eu saí, mas parei a moto porque achei que já estaria verde. Freei com muita força e parei", disse ele. "Mas tudo bem, então tivemos um bom desempenho na pista, que é o mais importante e estamos novamente na primeira fila. Fabio fez uma volta incrível - 1'35.6", super rápido - e estamos lá, muito próximos. Será uma corrida apertada entre Fabio, Pecco e Alex", concluiu.

O que disseram os Comissários

O Painel de Comissários FIM MotoGP confirmou a decisão para cada piloto individualmente.

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Javier Soriano - AFP - Getty Images

Alex Márquez

"De acordo com o Artigo 3.5 do Regulamento do Campeonato Mundial da FIM, confirmamos nossa decisão sem uma audiência. Durante a sessão de qualificação 2 do GP, você saiu dos boxes enquanto a pista estava fechada, com as luzes vermelhas e uma bandeira vermelha exibidas, considerado uma vantagem injusta e infração do Artigo 1.22.2 do Regulamento"

"Pelas razões acima, o Painel de Comissários impôs uma multa de €2.000 e cancelou a primeira volta cronometrada da primeira corrida de qualificação da sessão. Você tem o direito de apelar contra esta decisão para os Comissários Fiscais de Apelação."

Marc Márquez

"De acordo com o Artigo 3.5 dos Regulamentos do Campeonato Mundial de Grandes Prêmios da FIM, confirmamos nossa decisão sem uma audiência. Durante a sessão de qualificação 2, você saiu dos boxes enquanto a pista estava fechada, com as luzes vermelhas e uma bandeira vermelha exibidas, uma infração do Artigo 1.22.2 do Regulamento. Como você parou até que o pitlane fosse aberto, considerou-se que não houve vantagem injusta."

"Pelas razões acima, o Painel de Comissários impôs uma multa de €2.000(de acordo com os artigos 3.2.1 e 3.3.2.3), decisão é final de acordo com o Artigo 3.7.2.1. do Regulamento"

