Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Porsche Cup AO VIVO: Assista classificação da etapa ENDURANCE em Brasília

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Porsche Cup AO VIVO: Assista classificação da etapa ENDURANCE em Brasília

ENTREVISTA: Dudu Barrichello avalia ano na IMSA com chances de título na GTD

IMSA
IMSA
ENTREVISTA: Dudu Barrichello avalia ano na IMSA com chances de título na GTD

MotoGP: "Já tive quedas demais nesta temporada", admite Bezzechi após susto no TL1 em Motegi

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: "Já tive quedas demais nesta temporada", admite Bezzechi após susto no TL1 em Motegi

MotoGP: Por que lesão de Nakagami é um problema maior do que parece para Honda

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Por que lesão de Nakagami é um problema maior do que parece para Honda

Porsche Challenge: Dilson Peres Jr. e Marco Cozzi lideram TL2 no DF

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Porsche Challenge: Dilson Peres Jr. e Marco Cozzi lideram TL2 no DF

Porsche Challenge: Enrico Pedrosa e Luiz Landi são os mais rápidos no TL1 em Brasília

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Porsche Challenge: Enrico Pedrosa e Luiz Landi são os mais rápidos no TL1 em Brasília

Porsche Carrera: Jose Moura Neto e Matheus Iorio são os mais rápidos do TL2 no DF

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Porsche Carrera: Jose Moura Neto e Matheus Iorio são os mais rápidos do TL2 no DF

Porsche Carrera: Comparatto e Felipe Baptista lideram primeiro treino livre em Brasília

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Porsche Carrera: Comparatto e Felipe Baptista lideram primeiro treino livre em Brasília
MotoGP GP do Japão

MotoGP: "Já tive quedas demais nesta temporada", admite Bezzechi após susto no TL1 em Motegi

Italiano da Aprilia não quis correr riscos desnecessários em treino no Japão

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi admitiu ter precisado voltar ao pitlane e esperar que as condições melhorassem depois de quase cair no TL1 do GP do Japão de MotoGP.

Leia também:

Ao ir a pista pela primeira vez nesta sexta-feira em Motegi, a qual foi recentemente recapeada, o italiano passou por um susto grande ao quase sofrer um highside, acidente em que a traseira da moto perde aderência e então a recupera bruscamente, podendo lançar o piloto no ar. 

O italiano conseguiu evitar a queda na saída da curva 11 e seguir pelo restante do dia sem mais dramas, terminando na quarta colocação no TL2, 0.218s atrás de Álex Márquez, o mais rápido do dia.

Mas, em um ano em que Bezzecchi caiu várias vezes quando estava em posições de liderança e lesionou tanto o joelho quanto o ombro, o piloto de 27 anos acabou agradecendo a sorte. Pouco minutos depois do susto do italiano, Takaaki Nakagami, wildcard da Honda, sofreu uma queda feia na mesma curva, a qual o tirou de todo o fim de semana de competição. 

 

Relembrando o incidente, Bezzecchi disse que a chuva durante a noite, as baixas temperaturas e a falta de referência do ano passado 'se combinaram' para deixá-lo completamente às cegas quando entrou na curva à direita.

“Eu comecei o dia imediatamente com a minha bunda assim”, disse Bezzecchi, fazendo referência a uma grande salvada. “O problema foi que eu vi uma garoa na pista, mas o asfalto estava completamente seco em todos os lugares".

“Então, cheguei à Curva 11 e a área de frenagem também estava seca. E, quando entrei na curva, comecei a perceber que o asfalto estava um pouco mais escuro. Como era novo, eu não sabia se aquilo era uma característica do novo asfalto.”

“Caminhei [pela pista] ontem, mas é sempre diferente de quando você está com a moto. Então percebi que estava molhado quando a moto estava 'assim'. Tive muita sorte. Se eu tiver que dizer como salvei, sinceramente, não sei. Foi apenas uma questão de sorte. Eu estava pronto, mas às vezes você salva e às vezes não — você está fazendo as mesmas coisas na moto", continuou. 

“Fui direto para o box e disse: ‘vamos esperar um pouco’, porque já tive [quedas] demais nesta temporada. Infelizmente, vi o Taka. É uma grande pena para ele. Em primeiro lugar porque é sempre horrível quando você se lesiona, então desejo a ele uma rápida recuperação. Mas também no Japão, como piloto japonês, era bom tê-lo aqui para os fãs em geral. Espero que ele possa voltar aqui em breve", falou. 

Em uma pista que tradicionalmente não tem favorecido a moto da Aprilia, Bezzecchi se saiu relativamente bem no treino contra Ducati e KTM, enquanto o companheiro de equipe Jorge Martín também garantiu entrada direta no Q2 com um oitavo lugar.

Bezzecchi disse que se sente na “briga” na frente do pelotão, ao fazer uma avaliação positiva no fim do dia: “Estou muito feliz por chegar aqui hoje e o dia foi bom. Foi decente. TL1, treino e time attack. No geral, um dia decente. Eu esperava Marc [Márquez rápido]. Ao longo dos anos, ele sempre foi supercompetitivo aqui. Esperava que Álex [Márquez] fosse rápido porque ele é muito forte nas frenagens".

“Esperava Pedro [Acosta] porque ele foi competitivo aqui em sua temporada de estreia e venceu em Spielberg. E Jorge é rápido como sempre. Felizmente estou na briga, então vou tentar melhorar e ficar mais perto do topo", concluiu. 

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Por que lesão de Nakagami é um problema maior do que parece para Honda
Mais de
Rachit Thukral

VÍDEO: Nakagami sofre fratura na clavícula em acidente e está fora do GP do Japão

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
VÍDEO: Nakagami sofre fratura na clavícula em acidente e está fora do GP do Japão

Verstappen confirma participação na etapa de Portimão do GT World Challenge, enfrentando nomes como Valentino Rossi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Verstappen confirma participação na etapa de Portimão do GT World Challenge, enfrentando nomes como Valentino Rossi

FIA e ACO fecham acordo de 10 anos e garantem futuro do WEC

WEC
WEC
Fuji
FIA e ACO fecham acordo de 10 anos e garantem futuro do WEC
Mais de
Marco Bezzecchi

MotoGP: Márquez lidera TL1 em Motegi à frente das Aprilias; Moreira é 11º

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Márquez lidera TL1 em Motegi à frente das Aprilias; Moreira é 11º

MotoGP: Acosta lidera primeiro treino na Áustria; Moreira é 9º

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Acosta lidera primeiro treino na Áustria; Moreira é 9º

MotoGP: Bezzecchi analisa volta recorde em Misano quase 'arruinada' por Zarco

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Bezzecchi analisa volta recorde em Misano quase 'arruinada' por Zarco
Mais de
Aprilia Racing Team

MotoGP - Cirurgia no braço assusta Martín: "Não tenho boas lembranças"

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Cirurgia no braço assusta Martín: "Não tenho boas lembranças"

MotoGP: Martín passa por exames antes de decisão sobre nova cirurgia

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Martín passa por exames antes de decisão sobre nova cirurgia

MotoGP: Martín revela problemas com síndrome compartimental em Misano e não descarta cirurgia

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Martín revela problemas com síndrome compartimental em Misano e não descarta cirurgia

Últimas notícias

Porsche Cup AO VIVO: Assista classificação da etapa ENDURANCE em Brasília

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Brasília - Endurance
Porsche Cup AO VIVO: Assista classificação da etapa ENDURANCE em Brasília

ENTREVISTA: Dudu Barrichello avalia ano na IMSA com chances de título na GTD

IMSA
IMSA IMSA
ENTREVISTA: Dudu Barrichello avalia ano na IMSA com chances de título na GTD

MotoGP: "Já tive quedas demais nesta temporada", admite Bezzechi após susto no TL1 em Motegi

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Japão
MotoGP: "Já tive quedas demais nesta temporada", admite Bezzechi após susto no TL1 em Motegi

MotoGP: Por que lesão de Nakagami é um problema maior do que parece para Honda

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Por que lesão de Nakagami é um problema maior do que parece para Honda