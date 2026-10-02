MotoGP: "Já tive quedas demais nesta temporada", admite Bezzechi após susto no TL1 em Motegi

Marco Bezzecchi admitiu ter precisado voltar ao pitlane e esperar que as condições melhorassem depois de quase cair no TL1 do GP do Japão de MotoGP.

Ao ir a pista pela primeira vez nesta sexta-feira em Motegi, a qual foi recentemente recapeada, o italiano passou por um susto grande ao quase sofrer um highside, acidente em que a traseira da moto perde aderência e então a recupera bruscamente, podendo lançar o piloto no ar.

O italiano conseguiu evitar a queda na saída da curva 11 e seguir pelo restante do dia sem mais dramas, terminando na quarta colocação no TL2, 0.218s atrás de Álex Márquez, o mais rápido do dia.

Mas, em um ano em que Bezzecchi caiu várias vezes quando estava em posições de liderança e lesionou tanto o joelho quanto o ombro, o piloto de 27 anos acabou agradecendo a sorte. Pouco minutos depois do susto do italiano, Takaaki Nakagami, wildcard da Honda, sofreu uma queda feia na mesma curva, a qual o tirou de todo o fim de semana de competição.

Relembrando o incidente, Bezzecchi disse que a chuva durante a noite, as baixas temperaturas e a falta de referência do ano passado 'se combinaram' para deixá-lo completamente às cegas quando entrou na curva à direita.

“Eu comecei o dia imediatamente com a minha bunda assim”, disse Bezzecchi, fazendo referência a uma grande salvada. “O problema foi que eu vi uma garoa na pista, mas o asfalto estava completamente seco em todos os lugares".

“Então, cheguei à Curva 11 e a área de frenagem também estava seca. E, quando entrei na curva, comecei a perceber que o asfalto estava um pouco mais escuro. Como era novo, eu não sabia se aquilo era uma característica do novo asfalto.”

“Caminhei [pela pista] ontem, mas é sempre diferente de quando você está com a moto. Então percebi que estava molhado quando a moto estava 'assim'. Tive muita sorte. Se eu tiver que dizer como salvei, sinceramente, não sei. Foi apenas uma questão de sorte. Eu estava pronto, mas às vezes você salva e às vezes não — você está fazendo as mesmas coisas na moto", continuou.

“Fui direto para o box e disse: ‘vamos esperar um pouco’, porque já tive [quedas] demais nesta temporada. Infelizmente, vi o Taka. É uma grande pena para ele. Em primeiro lugar porque é sempre horrível quando você se lesiona, então desejo a ele uma rápida recuperação. Mas também no Japão, como piloto japonês, era bom tê-lo aqui para os fãs em geral. Espero que ele possa voltar aqui em breve", falou.

Em uma pista que tradicionalmente não tem favorecido a moto da Aprilia, Bezzecchi se saiu relativamente bem no treino contra Ducati e KTM, enquanto o companheiro de equipe Jorge Martín também garantiu entrada direta no Q2 com um oitavo lugar.

Bezzecchi disse que se sente na “briga” na frente do pelotão, ao fazer uma avaliação positiva no fim do dia: “Estou muito feliz por chegar aqui hoje e o dia foi bom. Foi decente. TL1, treino e time attack. No geral, um dia decente. Eu esperava Marc [Márquez rápido]. Ao longo dos anos, ele sempre foi supercompetitivo aqui. Esperava que Álex [Márquez] fosse rápido porque ele é muito forte nas frenagens".

“Esperava Pedro [Acosta] porque ele foi competitivo aqui em sua temporada de estreia e venceu em Spielberg. E Jorge é rápido como sempre. Felizmente estou na briga, então vou tentar melhorar e ficar mais perto do topo", concluiu.

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