MotoGP GP de Valência
MotoGP GP de Valência

MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

Australiano foi o mais veloz, com Ai Ogura em segundo e Aleix Espargaró, atuando como piloto convidado da Honda, conquistando o terceiro melhor tempo

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP de Valência da MotoGP, com o tempo de 1min38s382, embora alguns pilotos tenham colocado pneus novos para terminar a sessão. Atrás de Miller, o melhor tempo foi alcançado por um piloto que normalmente não é visto na frente, o japonês Ai Ogura, da Trackhouse-Aprilia, que também apostou em um novo conjunto de pneus novos.

Começando com pneus usados ​​e terminando com pneus novos, Aleix Espargaró, aposentado e agora convidado da Honda (para quem trabalha como piloto de testes), manteve-se próximo à frente do pelotão durante toda a sessão. Ele acabou marcando o tempo de 1min30s707, apenas dois milésimos de segundo atrás do piloto japonês e da Honda mais rápida. Aleix se junta ao seu irmão Pol, também aposentado e piloto de testes da KTM, que tem apresentado um bom desempenho nas últimas corridas, quando substituiu o lesionado Maverick Viñales na Tech3.

Raúl Fernández obteve o quarto melhor tempo, à frente de Franco Morbidelli, que foi o primeiro na tabela de tempos a não trocar pneus durante a sessão, assim como Alex Márquez, o primeiro a baixar de 1min31s e que se manteve na sexta posição.

Joan Mir colocou a Honda oficial na sétima posição, à frente de Pedro Acosta, o primeiro da KTM, Fabio Di Giannantonio e, fechando o top 10, Augusto Fernández com a Yamaha V4, o que é sem dúvida uma excelente notícia para a fabricante de Iwata.

Em termos de quedas, houve duas: Brad Binder no início e Fermín Aldeguer no final. Nenhum dos pilotos sofreu ferimentos graves, mas Aldeguer não conseguiu terminar a sessão e teve que assistir aos treinos de largada do pit wall. O piloto da Gresini terminou em 11º, à frente de Johann Zarco e das Yamahas de Fabio Quartararo e Alex Rins.

Marco Bezzecchi conseguiu apenas o 18º lugar na tabela de tempos, à frente de Maverick Viñales, que retornava às pistas após uma lesão no ombro da qual ainda se recupera. Pecco Bagnaia terminou em 21º, atrás de Somiat Chantra, com Miguel Oliveira, em seu último GP, Nicolò Bulega, substituto de Marc Márquez, e Jorge Martín, que também retorna neste fim de semana, fechando a tabela.

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 21

1'30.382

   159.522 332
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.323

1'30.705

 0.323 158.954 328
3 Spain A. Espargaro Honda HRC Test Team 41 Honda 18

+0.325

1'30.707

 0.002 158.951 333
4 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.418

1'30.800

 0.093 158.788 327
5 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 17

+0.478

1'30.860

 0.060 158.683 330
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 19

+0.502

1'30.884

 0.024 158.641 330
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 19

+0.544

1'30.926

 0.042 158.568 333
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 21

+0.616

1'30.998

 0.072 158.443 333
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+0.651

1'31.033

 0.035 158.382 333
10 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 7 Yamaha 21

+0.653

1'31.035

 0.002 158.378 327
11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+0.731

1'31.113

 0.078 158.243 327
12 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+0.764

1'31.146

 0.033 158.185 338
13 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 20

+0.789

1'31.171

 0.025 158.142 332
14 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 18

+0.822

1'31.204

 0.033 158.085 327
15 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 20

+0.919

1'31.301

 0.097 157.917 332
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 19

+0.937

1'31.319

 0.018 157.886 337
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+0.944

1'31.326

 0.007 157.873 332
18 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 22

+0.982

1'31.364

 0.038 157.808 335
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 19

+1.048

1'31.430

 0.066 157.694 328
20 Thailand S. Chantra LCR Honda 35 Honda 21

+1.072

1'31.454

 0.024 157.653 328
21 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 18

+1.146

1'31.528

 0.074 157.525 335
22 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 18

+1.333

1'31.715

 0.187 157.204 330
23 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 20

+1.384

1'31.766

 0.051 157.117 332
24 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 18

+1.541

1'31.923

 0.157 156.848 332
Ver resultados completos  

Germán Garcia Casanova
