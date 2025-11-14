MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência
Australiano foi o mais veloz, com Ai Ogura em segundo e Aleix Espargaró, atuando como piloto convidado da Honda, conquistando o terceiro melhor tempo
Jack Miller foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP de Valência da MotoGP, com o tempo de 1min38s382, embora alguns pilotos tenham colocado pneus novos para terminar a sessão. Atrás de Miller, o melhor tempo foi alcançado por um piloto que normalmente não é visto na frente, o japonês Ai Ogura, da Trackhouse-Aprilia, que também apostou em um novo conjunto de pneus novos.
Começando com pneus usados e terminando com pneus novos, Aleix Espargaró, aposentado e agora convidado da Honda (para quem trabalha como piloto de testes), manteve-se próximo à frente do pelotão durante toda a sessão. Ele acabou marcando o tempo de 1min30s707, apenas dois milésimos de segundo atrás do piloto japonês e da Honda mais rápida. Aleix se junta ao seu irmão Pol, também aposentado e piloto de testes da KTM, que tem apresentado um bom desempenho nas últimas corridas, quando substituiu o lesionado Maverick Viñales na Tech3.
Raúl Fernández obteve o quarto melhor tempo, à frente de Franco Morbidelli, que foi o primeiro na tabela de tempos a não trocar pneus durante a sessão, assim como Alex Márquez, o primeiro a baixar de 1min31s e que se manteve na sexta posição.
Joan Mir colocou a Honda oficial na sétima posição, à frente de Pedro Acosta, o primeiro da KTM, Fabio Di Giannantonio e, fechando o top 10, Augusto Fernández com a Yamaha V4, o que é sem dúvida uma excelente notícia para a fabricante de Iwata.
Em termos de quedas, houve duas: Brad Binder no início e Fermín Aldeguer no final. Nenhum dos pilotos sofreu ferimentos graves, mas Aldeguer não conseguiu terminar a sessão e teve que assistir aos treinos de largada do pit wall. O piloto da Gresini terminou em 11º, à frente de Johann Zarco e das Yamahas de Fabio Quartararo e Alex Rins.
Marco Bezzecchi conseguiu apenas o 18º lugar na tabela de tempos, à frente de Maverick Viñales, que retornava às pistas após uma lesão no ombro da qual ainda se recupera. Pecco Bagnaia terminou em 21º, atrás de Somiat Chantra, com Miguel Oliveira, em seu último GP, Nicolò Bulega, substituto de Marc Márquez, e Jorge Martín, que também retorna neste fim de semana, fechando a tabela.
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|21
|
1'30.382
|159.522
|332
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|21
|
+0.323
1'30.705
|0.323
|158.954
|328
|3
|A. Espargaro Honda HRC Test Team
|41
|Honda
|18
|
+0.325
1'30.707
|0.002
|158.951
|333
|4
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|19
|
+0.418
1'30.800
|0.093
|158.788
|327
|5
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|17
|
+0.478
1'30.860
|0.060
|158.683
|330
|6
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|19
|
+0.502
1'30.884
|0.024
|158.641
|330
|7
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|19
|
+0.544
1'30.926
|0.042
|158.568
|333
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|21
|
+0.616
1'30.998
|0.072
|158.443
|333
|9
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|20
|
+0.651
1'31.033
|0.035
|158.382
|333
|10
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|7
|Yamaha
|21
|
+0.653
1'31.035
|0.002
|158.378
|327
|11
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|14
|
+0.731
1'31.113
|0.078
|158.243
|327
|12
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|21
|
+0.764
1'31.146
|0.033
|158.185
|338
|13
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|20
|
+0.789
1'31.171
|0.025
|158.142
|332
|14
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|18
|
+0.822
1'31.204
|0.033
|158.085
|327
|15
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|20
|
+0.919
1'31.301
|0.097
|157.917
|332
|16
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|19
|
+0.937
1'31.319
|0.018
|157.886
|337
|17
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|20
|
+0.944
1'31.326
|0.007
|157.873
|332
|18
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|22
|
+0.982
1'31.364
|0.038
|157.808
|335
|19
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|19
|
+1.048
1'31.430
|0.066
|157.694
|328
|20
|S. Chantra LCR Honda
|35
|Honda
|21
|
+1.072
1'31.454
|0.024
|157.653
|328
|21
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|18
|
+1.146
1'31.528
|0.074
|157.525
|335
|22
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|18
|
+1.333
1'31.715
|0.187
|157.204
|330
|23
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|20
|
+1.384
1'31.766
|0.051
|157.117
|332
|24
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|18
|
+1.541
1'31.923
|0.157
|156.848
|332
|Ver resultados completos
