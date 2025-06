MotoGP: Jorge Martín aguarda teste com a Aprilia ainda em junho

Para a surpresa de todos no clima atual, Jorge Martín participou de um evento da Aprilia neste fim de semana. O campeão da MotoGP se juntou à equipe em Misano para o encontro anual Aprilia All Stars, precedido no sábado pelo Aprilia Pro Experience, que oferecia experiências para os clientes da marca.

Foi uma oportunidade de ver o espanhol novamente vestindo as cores da fabricante italiana e também de ouvi-lo falar sobre sua situação atual, já que acabou de voltar a treinar após o grande acidente em Losail, no Catar, há um mês e meio.

"Eu não andava de moto desde a minha lesão no Catar e, obviamente, não estava nos meus planos ir para a pista. Mas quando cheguei, vi todas as motos da Aprilia e fiquei com vontade. Foi um ótimo dia. Não andei muito, mas dei cerca de vinte voltas e me senti bem. Isso foi importante", disse Jorge Martín ao GPOne.

"Fisicamente, estou me sentindo um pouco melhor, isso é o mais importante. Mentalmente também, estou começando a ver a luz um pouco, então estou feliz", disse o espanhol. Falando ao site oficial da MotoGP, ele acrescentou: "Minha recuperação está indo bem. Obviamente, é lenta porque foi uma lesão muito grande, mas estou me sentindo melhor. Tenho outro check-up em Barcelona [na segunda-feira], que me permitirá avaliar minha condição um pouco melhor. Quero começar a treinar com a moto em meados de junho."

Martín espera retomar os treinos com a moto dentro de duas semanas, mas quanto ao seu retorno à MotoGP, o cronograma ainda não está claro. Os GPs de julho, na Alemanha e na República Tcheca, são mencionados algumas vezes e, se uma ou outra dessas datas não puder ser cumprida, ele ainda terá um mês de descanso antes do GP da Áustria, que marcará a retomada após as férias de verão, em meados de agosto.

De qualquer forma, o espanhol pretende tirar proveito da nova regra que autoriza testes em uma moto de MotoGP para um piloto lesionado que deseja avaliar sua condição física antes de retornar à competição.

"Antes do verão, provavelmente para alguns testes. Eu não sei, eles estão trabalhando em algo", disse ele à GPOne quando perguntado sobre a possível data de seu retorno à pilotagem da RS-GP. "No que diz respeito a outro fim de semana de corrida, eu não sei, porque para fazer isso você precisa estar 100% em forma e esse não é o meu caso. Certamente tenho um mês muito ocupado pela frente para voltar à forma."

Além da forma física, Martín foi logicamente questionado sobre os vínculos com a Aprilia quando expressou o desejo de ser liberado do contrato. Embora ele acredite que está em seu direito, dada a cláusula negociada no acordo assinado há um ano, a Aprilia declarou que tem certeza de que o acordo é válido.

As coisas podem mudar ? "Não posso dizer muito sobre esse ponto", respondeu o piloto neste fim de semana. "Fiz uma declaração, expliquei o que penso, a Aprilia fez a sua e agora precisamos juntar algumas coisas e ver como será o futuro."

Massimo Rivola quer se manter "otimista"

Questionado pelo GPOne, Massimo Rivola disse que estava "otimista", sem entrar em mais detalhes sobre o conteúdo das discussões entre a fabricante e a direção do piloto.

"Acredito que o que aconteceu faz parte de uma série de coisas", disse o CEO da Aprilia Racing. "Eu tenho minha ideia, ela é muito clara e estou me mantendo fiel a ela. Estar no meio das pessoas, entender que há muitos fãs, uma grande família e um grande número de seguidores, move a discussão para um nível diferente. Estou sempre otimista."

Acima de tudo, o chefe do programa da Aprilia queria tirar os pontos positivos do fim de semana, e a chegada do piloto e o fato de ele ter ido para a pista são certamente desse tipo. "Por um lado, é uma ótima publicidade para a Aprilia - você vê uma Aprilia e não consegue resistir a pilotá-la. Por outro lado, eu estava preocupado porque temia que ele pudesse se machucar. Ele ainda está muito longe em termos de recuperação. Mas tenho que dizer que ele foi muito bom, usou a cabeça e foi devagar", disse.

