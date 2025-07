A KTM confirmou nesta quarta-feira (16) que Pol Espargaró correrá no lugar de Maverick Viñales no GP da República Tcheca de MotoGP, em Brno, neste fim de semana, enquanto Enea Bastianini deve retornar após ficar de fora da etapa do Sachsenring por conta de uma apendicite.

Pol já havia dado a entender na transmissão espanhola do último domingo, na Alemanha, que poderia correr no lugar de Maverick em Brno, mas a lista inicial de inscritos não contava com seu nome. a confirmação veio através da própria montadora dois dias antes do início das atividades.

"A Red Bull KTM Tech3 colocará suas duas KTM RC16 em ação neste fim de semana em Brno", explicou o comunicado, assumindo que Bastianini estará de volta à ação depois de perder o GP da Alemanha devido a uma apendicite.

"O piloto de testes da Red Bull KTM, Pol Espargaró, fará sua estreia no grd de 2025. O espanhol substituirá o compatriota Maverick Viñales, que foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida no ombro esquerdo na Itália nesta semana", completou.

Para Pol, que se aposentou da categoria precocemente no final de 2023, esta será sua primeira participação na temporada, depois de ter disputado três GPs no ano passado. Viñales, que passou por uma cirurgia no ombro na Itália na segunda-feira, se machucou no Q2 chuvoso em Sachsenring no último sábado, perdendo uma corrida de MotoGP no domingo pela primeira vez desde 2021.

O comunicado diz que "Enea Bastianini, que teve uma recuperação satisfatória da apendicite", correndo ao lado de Pol na garagem da Tech3.

A última presença da MotoGP em Brno foi em 2020, quando Espargaró lutou pela vitória depois de se classificar em sexto no grid.

"Obviamente, nunca é bom participar de um GP porque você tem que substituir um piloto lesionado. Então, antes de tudo, quero desejar a Maverick uma rápida recuperação", explicou Pol no comunicado à imprensa.

"Tentarei dar o meu melhor neste fim de semana, tentando também ajudar meus companheiros de equipe e os engenheiros o máximo possível. Já faz muito tempo desde nossa última visita a Brno, que é um circuito fantástico. Na última vez que corremos aqui, eu me senti muito bem em meu melhor desempenho com a KTM, então vamos ver como será com o novo asfalto. Não tenho nenhuma expectativa além de aproveitar o fim de semana e ter alguns dias úteis para o nosso projeto", disse o piloto.

