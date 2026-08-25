A KTM confirmou nesta terça-feira (25) que Maverick Viñales ficará novamente de fora de uma etapa da MotoGP, agora o GP de Aragón, ainda em recuperação da lesão no ombro esquerdo sofrida no ano passado. O espanhol será substituído mais uma vez por Pol Espargaró enquanto os rumores sobre uma possível rescisão de contrato aumentam.

Desde seu acidente no GP da Alemanha de 2025, Viñales vem sofrendo com uma queda de performance em cima da moto. Durante a pausa, o piloto da Tech3 realizou uma cirurgia para tentar reverter o quadro, ficando de fora da etapa de Silverstone.

Agora, a KTM confirma que Viñales perderá mais uma etapa, sua prova de casa em Aragón. A segunda ausência consecutiva vem em meio a uma relação tensa do piloto com a KTM e com o novo CEO da Tech3, Gunther Steiner, sobre seu futuro.

“Após seu retorno à ação da MotoGP em Silverstone para o GP da Grã-Bretanha, onde o espanhol terminou em um respeitável 13º lugar na corrida de domingo, Espargaró voltará a acompanhar Enea Bastianini no grid de Aragón para a 13ª etapa da MotoGP 2026”, anuncia o comunicado.

“Viñales continua trabalhando com sua equipe médica, a KTM e a Tech3, dedicando seu tempo para alcançar uma recuperação completa. A equipe mantém a esperança de que o piloto número 12 possa retornar às competições para o GP de San Marino, em Misano, no próximo mês (11 a 13 de setembro)”, acrescenta.

Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3 Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

“Juntamente com o Maverick e a KTM, decidimos que Pol continuará conosco em Aragón para que o Maverick possa continuar se concentrando em sua recuperação. Pol fez um trabalho sólido pela equipe em Silverstone, e sua experiência o torna uma boa opção para voltar a pilotar neste fim de semana”, explica Nicolas Goyon, chefe da equipe.

Assim como aconteceu na segunda-feira antes do GP da Grã-Bretanha, Viñales constava na lista oficial de inscritos para o GP de Aragón, mas, 24 horas depois, foi anunciada sua desistência por lesão — uma dinâmica que ainda não foi totalmente compreendida.

Sua ausência em mais uma etapa só engrossa os rumores de um possível rompimento do contrato de Viñales com a KTM ainda em 2026. O espanhol fez críticas abertas à marca austríaca antes da pausa de verão devido à demora em decidir sobre seu futuro, o que azedou a relação entre os dois lados.

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