O CEO da KTM, Gottfried Neumeister, confirmou a participação da empresa na MotoGP até o final de 2026, mas admitiu que o que acontecerá depois disso permanece incerto.

A empresa diz que as instalações - especialmente Mattighofen e Munderfing, na Áustria - devem ser asseguradas a longo prazo após um empréstimo da Bajaj, que foi anunciado na semana passada. Entretanto, o futuro de suas atividades de automobilismo permanece incerto. O contrato da KTM com a Dorna Sports, promotora da MotoGP, vai somente até o final de 2026.

Compromisso com a MotoGP garantido para 2026

"Há contratos existentes que nós honraremos", disse Neumeister ao jornal austríaco Salzburger Nachrichten. "Não posso falar agora sobre todas as categorias de todas as marcas, mas deixe-me esclarecer uma coisa: vamos continuar com o esporte a motor. Pessoalmente, sou um grande fã da MotoGP e acredito que muita coisa mudará com a entrada da Liberty Media como nova promotora."

Embora a autoridade antitruste da União Europeia ainda precise aprovar a esperada aquisição da Dorna Sports pela Liberty, muitos esperam que o acordo melhore os esforços de marketing da série.

A Liberty abriu novos mercados para a F1 desde que se envolveu em 2017. Isso se aplica em particular aos Estados Unidos, que também é considerado uma região em crescimento para a MotoGP. A questão agora é se a KTM permanecerá na categoria rainha a longo prazo. Novos regulamentos técnicos entrarão em vigor em 2027, reduzindo o deslocamento do motor para 850cc. Até o momento, nenhum fabricante assinou oficialmente um contrato de participação para o período de 2027 a 2031.

Perguntado se a KTM fará parte do grid depois de 2026, Neumeister respondeu: "Se pudermos pagar - mas isso é algo que teremos que avaliar. Se a Liberty Media entrar, podemos esperar muito mais atenção. Ela certamente terá como objetivo organizar mais corridas nos Estados Unidos, que é o nosso mercado individual mais importante. Portanto, eu não tomaria a decisão de me retirar da MotoGP levianamente - ela deve ser cuidadosamente avaliada. Há muitas variáveis a serem consideradas. Qual será a aparência do novo conceito? Quais serão os custos? Será introduzido um limite orçamentário?"

Com um futuro de longo prazo na KTM de forma alguma garantido - e um futuro competitivo ainda mais duvidoso - o piloto de fábrica Pedro Acosta está perto de fazer uma mudança para escapar do contrato após 2026.

Enquanto isso, o chefe esportivo da KTM, Pit Beirer, disse em uma entrevista à Dorna no GP da Inglaterra que a equipe independente Tech3, de Herve Poncharal, não estava prestes a trocar de fabricante, tendo em vista a incerteza em torno do futuro da KTM.

"Nossos planos estão claramente focados em estabilizar tudo o que estamos fazendo agora e construir o futuro com base nisso. Portanto, não há nenhum plano ativo para reduzir para duas motos. Além disso, do ponto de vista contratual, temos quatro pilotos. E temos um acordo contínuo com nosso grande parceiro Herve por mais um ano", falou Beirer.

"Eu diria: seja qual for o futuro da MotoGP, essa nova era só começa em 2027. No momento, estamos no meio de um período de contrato. Queremos cumprir nossas obrigações e realmente nos concentrar nas corridas. A família está completa e a Tech3 faz parte dela. Esse também é o plano para a próxima temporada."

