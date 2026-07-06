MotoGP: KTM contrata Álex Márquez e Di Giannantonio para 2027

Álex Márquez e Fabio Di Giannantonio assinaram com a KTM na MotoGP e irão correr pela equipe de fábrica a partir da temporada 2027.

À medida que a série de anúncios sobre pilotos da MotoGP continua após a assinatura do 'Pacto de Concórdia', o primeiro a ser confirmado foi o Márquez mais novo: o vice-campeão mundial de 2025 passará a integrar a equipe da fabricante austríaca a partir da próxima temporada.

Isso encerra sua passagem de quatro anos pela Gresini, que até agora rendeu quatro vitórias ao espanhol e revitalizou sua carreira na MotoGP, que parecia ter estagnado após três anos na Honda.

Depois que a KTM perdeu seu astro, Pedro Acosta, para a Ducati em 2027, a equipe agiu para contratar Álex em seu lugar, destacando suas “qualidades”, que pretende utilizar para ajudar a desenvolver a moto da KTM do próximo ano, no início da era dos 850cc.

Pit Beirer, diretor de esportes a motor da KTM, disse: “Estamos extremamente orgulhosos e felizes por termos garantido um talento excepcional como Álex Márquez — vice-campeão mundial de 2025 — para o nosso projeto".

“Álex traz não apenas habilidade excepcional e inteligência de corrida, mas também determinação e uma mentalidade vencedora que se encaixa perfeitamente em nosso DNA. Juntos, compartilhamos um objetivo claro: levar a KTM RC16 da para o próximo nível e lutar na ponta do MotoGP".

Alex Márquez, KTM Foto: KTM Images

Atualmente se recuperando de uma série de lesões que o prejudicaram nos últimos meses, Márquez iniciará sua oitava temporada na categoria rainha em 2027, tendo corrido por três fabricantes diferentes ao longo de sua carreira na MotoGP: Honda, Ducati e agora a KTM.

Mais tarde, na segunda-feira, a KTM também revelou Di Giannantonio como seu segundo piloto de fábrica a partir de 2027. O italiano também trocará a Ducati Desmosedici – com a qual corre atualmente pela equipe VR46 – pela RC16 da fabricante austríaca a partir da próxima temporada.

“Fabio claramente deu um passo à frente para se tornar um dos pilotos mais consistentes na briga pela liderança na MotoGP”, acrescentou Beirer. “Não podemos questionar sua velocidade e seu compromisso em oferecer o melhor desempenho".

“Ele é um excelente companheiro de equipe e um cara legal, que sabemos que se encaixará facilmente em nosso projeto Red Bull KTM Factory Racing. Durante nossas conversas, ficamos impressionados com a paixão que ele demonstra em dar o máximo, tanto na pista quanto fora dela, e acreditamos que o próximo capítulo juntos será emocionante e memorável. Seja bem-vindo, Fabio".

Essa dupla marca o reencontro dos dois pilotos, que já foram companheiros de equipe na Gresini em 2023.

Embora a KTM já esteja planejando o futuro, ela precisa primeiro resolver questões urgentes no presente.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Depois de superar a crise financeira que abalou a empresa no ano passado, graças a um resgate apoiado pela gigante indiana Bajaj, o departamento de corridas da fabricante austríaca está agora focado em resolver um problema técnico recorrente que tem feito com que seus protótipos de MotoGP desliguem inesperadamente.

O problema foi atribuído a vibrações excessivas que acionam a unidade de controle eletrônico para o modo de emergência, cortando o fornecimento de energia da moto.

Embora os engenheiros tenham identificado a causa, eles ainda não encontraram uma solução para evitar falhas que podem ter sérias consequências para a segurança, como ficou evidente durante o GP da Catalunha, quando a RC16 de Acosta perdeu potência repentinamente durante a aceleração, deixando Álex Márquez sem chance de evitar a colisão com o compatriota.

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