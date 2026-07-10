MotoGP: KTM e Red Bull renovam parceria para 2027
Marca de bebidas energéticas segue como patrocinadora máster da equipe de fábrica no próximo ano
A equipe de fábrica da KTM seguirá exibindo o logotipo e as cores da Red Bull na temporada 2027 da MotoGP, conforme anunciado nesta sexta-feira no Sachsenring.
Dessa forma, as duas principais marcas austríacas do campeonato — uma como fabricante e a outra como patrocinadora máster — continuarão unidas na categoria, pelo menos na próxima temporada, já que a duração do novo contrato não foi anunciada. No entanto, o acordo é válido apenas para a equipe oficial, que contará com Alex Márquez e Fabio Di Giannantonio a partir de 2027.
Por mais que o comunicado desta sexta-feira não mencione a Tech3, ainda não é possível descartar uma mudança de identidade para a equipe de Gunther Steiner, adotando o visual da marca de bebidas energéticas.
“Os protótipos MotoGP da KTM continuarão exibindo com orgulho o famoso logotipo e a identidade visual da Red Bull a partir de 2027, após a renovação do contrato entre essas duas prestigiosas marcas austríacas”, diz o comunicado.
“A ‘Red Bull KTM’ possui uma longa e vitoriosa trajetória no mundo das corridas, que abrange um quarto de século, diversas modalidades e uma extensa lista de conquistas e títulos; desde o motocross até o supercross, passando pelo enduro, pelo Dakar e pelos rallys e, desde 2017, pela MotoGP”.
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
“Na última década, as motos com as cores da Red Bull KTM conquistaram campeonatos na Moto3 e na Moto2, além de terem alcançado vitórias e pódios nas três categorias: 7 vitórias e 38 pódios (além de 26 nas Sprints) na MotoGP com a KTM RC16. A Red Bull e a KTM uniram forças com grande sucesso na Red Bull MotoGP Rookies Cup, um viveiro de talentos para o futuro, bem como na estrutura da KTM GP Academy em todas as categorias”, continuaram.
“O ano de 2027 marcará o início de uma nova era para a Red Bull KTM Factory Racing na MotoGP e para a própria categoria, com uma revisão profunda do regulamento técnico. A relação entre a KTM e a Red Bull sempre foi muito harmoniosa e de apoio mútuo, e as motos laranjas da Red Bull voltarão a ser um elemento inconfundível do grid da MotoGP”.
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