Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Endurance
Endurance
Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

F1: Mercedes apresenta asa dianteira 'exótica' no teste de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Mercedes apresenta asa dianteira 'exótica' no teste de Barcelona

VÍDEO F1: Hadjar bate em minutos finais de segundo dia em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Hadjar bate em minutos finais de segundo dia em Barcelona

F1: Leclerc relata situação da Ferrari após dia de testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Leclerc relata situação da Ferrari após dia de testes em Barcelona

F1: A história do capacete de Gasly criado por brasileiro

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: A história do capacete de Gasly criado por brasileiro
MotoGP

MotoGP: KTM e Tech3 revelam motos de 2026 em lançamento conjunto

Times manterão formação de pilotos para próximo campeonato

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Add as a preferred source
Red Bull KTM Factory Racing livery, Red Bull KTM Tech3 livery

A KTM e sua equipe satélite Tech3 revelaram suas motos para a temporada de 2026 da MotoGP em um lançamento online conjunto na terça-feira (27), confirmando que mais uma vez terão pinturas idênticas neste campeonato.

Leia também:

Tal como aconteceu em 2025, a Tech3 funcionará efetivamente como uma extensão da equipa de fábrica da KTM, dando à KTM uma formação unificada de quatro motos no grid.

Todas as quatro KTM RC16 serão pintadas com o esquema de cores laranja e azul escuro característico da marca, exibindo a marca significativa do patrocinador principal, a Red Bull.

Embora a pintura da KTM tenha permanecido praticamente inalterada desde sua estreia na MotoGP em 2017, a Tech3 utilizou designs diferentes ao longo dos anos após firmar parceria com a marca austríaca em 2019.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Foto: KTM Images

Promoveu a marca GasGas do Pierer Mobility Group de 2023 a 2024, antes de voltar à identidade Tech3 KTM no ano passado e adotar cores alinhadas com a equipe de fábrica.

As duas equipes continuarão com as mesmas formações de pilotos de 2025: Pedro Acosta e Brad Binder serão novamente parceiros na equipe oficialmente conhecida como KTM Factory Racing, enquanto Enea Bastianini e Maverick Viñales formarão uma dupla na Tech3. Todos os quatro pilotos têm contrato direto com a KTM.

A temporada de 2026 marca o primeiro ano completo da KTM sob nova propriedade, após a aquisição da marca austríaca pela Bajaj Auto. Apesar da incerteza anterior em torno da situação financeira da KTM e seu impacto no projeto MotoGP, a fábrica já começou a testar sua moto de 2027, reforçando seu compromisso com o próximo ciclo de regras.

Como todos os outros fabricantes, espera-se que a KTM mude seu foco para o desenvolvimento de seu protótipo de 2027 antecipadamente, mas a próxima temporada continua sendo crítica para a equipe.

Bikes of Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Motocicletas de Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Foto: KTM Images

DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Buenos Aires inicia reforma para sediar GP da Argentina em 2027
Próximo artigo Rossi volta às pistas de MotoGP em teste na Indonésia

Principais comentários

Mais de
Rachit Thukral

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

MotoGP: Márquez afirma que estará perto da plena forma apenas na abertura da temporada

MotoGP
MotoGP
Lançamento da Ducati
MotoGP: Márquez afirma que estará perto da plena forma apenas na abertura da temporada
Mais de
Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP: Saiba nome do protótipo da Honda para 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Saiba nome do protótipo da Honda para 2027

ANÁLISE: Por que KTM deve considerar seu futuro na MotoGP sem Acosta

MotoGP
MotoGP
ANÁLISE: Por que KTM deve considerar seu futuro na MotoGP sem Acosta

MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

Últimas notícias

Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Endurance
Endu Endurance
Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing

Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona