MotoGP: KTM e Tech3 revelam motos de 2026 em lançamento conjunto

A KTM e sua equipe satélite Tech3 revelaram suas motos para a temporada de 2026 da MotoGP em um lançamento online conjunto na terça-feira (27), confirmando que mais uma vez terão pinturas idênticas neste campeonato.

Tal como aconteceu em 2025, a Tech3 funcionará efetivamente como uma extensão da equipa de fábrica da KTM, dando à KTM uma formação unificada de quatro motos no grid.

Todas as quatro KTM RC16 serão pintadas com o esquema de cores laranja e azul escuro característico da marca, exibindo a marca significativa do patrocinador principal, a Red Bull.

Embora a pintura da KTM tenha permanecido praticamente inalterada desde sua estreia na MotoGP em 2017, a Tech3 utilizou designs diferentes ao longo dos anos após firmar parceria com a marca austríaca em 2019.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Foto: KTM Images

Promoveu a marca GasGas do Pierer Mobility Group de 2023 a 2024, antes de voltar à identidade Tech3 KTM no ano passado e adotar cores alinhadas com a equipe de fábrica.

As duas equipes continuarão com as mesmas formações de pilotos de 2025: Pedro Acosta e Brad Binder serão novamente parceiros na equipe oficialmente conhecida como KTM Factory Racing, enquanto Enea Bastianini e Maverick Viñales formarão uma dupla na Tech3. Todos os quatro pilotos têm contrato direto com a KTM.

A temporada de 2026 marca o primeiro ano completo da KTM sob nova propriedade, após a aquisição da marca austríaca pela Bajaj Auto. Apesar da incerteza anterior em torno da situação financeira da KTM e seu impacto no projeto MotoGP, a fábrica já começou a testar sua moto de 2027, reforçando seu compromisso com o próximo ciclo de regras.

Como todos os outros fabricantes, espera-se que a KTM mude seu foco para o desenvolvimento de seu protótipo de 2027 antecipadamente, mas a próxima temporada continua sendo crítica para a equipe.

Motocicletas de Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Foto: KTM Images

