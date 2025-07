A KTM enfrentou dificuldades financeiras significativas nos últimos meses. A presença da fabricante na MotoGP chegou a ser questionada, mas depois de se reestruturar e de altos investimentos, a nova acionista majoritária, Bajaj Auto, decidiu manter os programas de automobilismo, oferecendo melhores perspectivas para o futuro.

Os efeitos das preocupações financeiras, no entanto, parecem ter influenciado o desenvolvimento da moto, que mudou pouco este ano, e as dúvidas sobre o futuro podem ter pesado no projeto de 2027, com a necessidade de projetar uma máquina completamente nova devido às grandes mudanças nos regulamentos. No entanto, o diretor de esportes da KTM, Pit Beirer, é otimista, garantindo que o desenvolvimento do novo protótipo está bem encaminhado, com algumas peças já fabricadas.

"Posso garantir que o material está pronto internamente", disse Beirer ao Motorsport-Total, publicação irmã do Motorsport.com na Alemanha. "O sucesso é construído ao longo dos anos, não há atalhos. Você não pode dizer 'Vamos fazer uma pausa e depois começar de novo'. É preciso manter uma programação em tempo integral e avançar passo a passo. Se ainda não tivéssemos peças para 2027, não estaríamos competindo no Campeonato Mundial de MotoGP de 2027."

Beirer insiste que há uma "forte chance" de a KTM permanecer e 'nenhum plano B': "Não estamos aqui para vender a equipe e correr na MotoGP com outro nome. Compromissos de longo prazo são essenciais para o sucesso, é uma necessidade absoluta".

Pit Beirer Foto de: Alexander Trienitz

Graças aos recentes investimentos da Bajaj e ao aumento das vendas, a KTM "agora está estabilizada" e "voltará às águas calmas", de acordo com o ex-piloto: "Tivemos 30 anos de sucesso. Houve um desastre no ano passado e isso teve que ser remediado, mas foi demonstrado que o modelo de negócios - alcançar o sucesso na competição e depois vender motos - funcionou por muitos anos".

Kurt Trieb, uma saída menos importante do que parece ?

Apesar do otimismo demonstrado por Pit Beirer, a KTM teve que lidar com uma saída importante nas últimas semanas, a de Kurt Trieb, chefe do departamento de motores, que deve se transferir para a Honda. O chefe da Tech3, Hervé Poncharal, disse que ficou "atônito" com a notícia, mas Beirer insiste que isso não terá uma grande influência no desenvolvimento da motocicleta.

"Felizmente, não é tão dramático como foi dito. Kurt veio ao meu escritório no seu aniversário de 60 anos - isso foi há três anos - e disse: 'Temos que garantir o futuro agora, porque não vou fazer isso para sempre com você', então montamos uma equipe muito boa."

"Temos uma equipe com mais de 20 anos de experiência no motor depois de trabalhar com Kurt. Temos um departamento de motores muito estável e íntegro. Mas ainda é doloroso perder Kurt, como indivíduo e como engenheiro. Desejamos a ele tudo de bom para o futuro", finalizou.

Entrevista de Gerald Dirnbeck

MÁRQUEZ REINA: Comparação com ROSSI e Agostini, VALENTINO fala ao PÓDIO CAST, Diogo Moreira NA FITA!

PÓDIO CAST debate DOMÍNIO de MÁRQUEZ na ALEMANHA e performance de DIOGO MOREIRA

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!