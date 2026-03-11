O chefe técnico da KTM, Sebastian Risse, acredita que as novas motos de 850cc da MotoGP podem igualar o ritmo das motos atuais em cerca de metade dos circuitos do calendário.

A nova geração de máquinas da MotoGP, prevista para ser introduzida em 2027, representa uma das maiores reformulações técnicas na história da categoria. Os atuais motores de 1000cc serão substituídos por motores menores de 850cc, enquanto o campeonato também reduzirá a aerodinâmica e eliminará completamente os dispositivos de ajuste de altura de pilotagem.

Além disso, a Pirelli substituirá a Michelin como fornecedora oficial de pneus da categoria rainha, adicionando mais uma variável desconhecida para os cinco fabricantes que competem no Campeonato Mundial.

Devido à redução da carga aerodinâmica e dos níveis de potência, tem sido amplamente sugerido que os protótipos da próxima geração da MotoGP podem ser alguns segundos mais lentos do que as motos atuais de 1000cc, que quebraram vários recordes de volta rápida em anos recentes.

No entanto, Risse não concorda totalmente com essas previsões, tendo supervisionado o primeiro teste da KTM com a nova moto de 850cc em Jerez, em dezembro. O engenheiro alemão acredita que, desde que o desempenho dos pneus permaneça relativamente estável, as novas regras não comprometerão a velocidade em todas as pistas.

Questionado sobre o quanto as motos de 2027 poderiam ser mais lentas, Risse disse ao Motorsport.com: “Depende muito. Acho que ainda é cedo para falar sobre os pneus, mas se você olhar apenas para a potência do motor, há algumas pistas onde você quase nunca acelera a fundo com os atuais motores de 1000cc. Então, se você olhar para Misano, para Jerez, não acho que serão mais lentas em termos de tempo de volta. Mas em algumas pistas elas serão mais lentas, isso é claro".

“Então, quando você tem várias retas longas, vai sofrer com a perda do dispositivo de ajuste de altura e com a menor potência. Mas acho que é uma forma saudável de torná-las mais lentas porque isso não vai prejudicar o espetáculo".

Seb Risse, Technical Director Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Se eu olhar para tudo que aprendemos e o quão positivos estamos no momento com nossa nova moto, acho que em metade das pistas talvez não sejamos mais lentos do que agora em termos de tempo de volta".

“Na outra metade, seremos mais lentos, ainda temos que descobrir quanto. Mas a diferença na velocidade máxima – acho que será limitada pelas regras – será um passo razoável, estou falando na faixa de 15-20 km/h".

“Talvez, se o desenvolvimento continuar, isso é algo que você tem que sobrepor, então não será mais assim. Talvez seja só 15 km/h em uma pista de alta velocidade. Mas o efeito no tempo de volta não será tão dramático desse ponto de vista".

Mesmo que as motos de 2027 inicialmente não tenham desempenho absoluto, espera-se que os engenheiros recuperem parte desse déficit por meio do desenvolvimento ao longo do ciclo das regras.

Ainda não está claro quanto tempo levará para os fabricantes reduzirem essa diferença, mas Risse acredita que as equipes continuarão extraindo mais potência dos motores de 850cc a cada temporada.

“Se eu olhar para trás, na média do desenvolvimento do nosso motor, encontramos cerca de 5-6 cavalos por ano", explicou.

“Então isso também se aplicará a esse motor menor, provavelmente até mais porque o projeto ainda é recente e há mais espaço para melhorias no começo, e depois vai se estabilizar em algum momento".

“Mas desse ponto de vista, se você perde 30 cavalos agora, esse déficit de 30 cavalos não será constante nos próximos cinco anos, isso é certo".

SOBERBA motiva a QUEDA da DUCATI? APRILIA quebrará a HEGEMONIA? Próximos passos do V4 YAMAHA e mais!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!