MotoGP: KTM planeja dispensar Viñales antes do GP da Grã-Bretanha; saiba mais

Maverick Viñales pode perder seu lugar na Tech3 ainda na segunda metade da temporada de 2026 da MotoGP, segundo apurado pelo Motorsport.com. A KTM vem estudando a forma mais apropriada de se livrar do espanhol o mais rápido possível, tendo chamado Pol Espargaró para substituí-lo no GP da Grã-Bretanha, no próximo fim de semana, e a substituição pode se estender pelo restante do ano.

A decisão da marca é consequência da lesão no ombro que Viñales carrega desde uma queda em Sachsenring em julho do ano passado.

Mas a situação piorou em meio a uma enorme tensão entre o espanhol e o novo CEO da Tech3, Guenther Steiner.

Viñales se comprometeu a correr pela Tech3 em 2025 e 2026, em um contrato que o vinculava diretamente à KTM e, após um início muito bom em 2025, a marca prometeu a ele uma promoção ao time de fábrica.

“No inverno [europeu] eu estava na equipe de fábrica, agora nem sei onde estou”, disse Viñales ao Motorsport.com no GP da República Tcheca.

Guenther Steiner, Tech3 CEO Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

A KTM podia, contratualmente, até 30 de junho, renovar o acordo de Viñales por mais um ano, e ele estava interessado que isso acontecesse, mas as contratações de Álex Márquez e Fabio di Giannantonio pela equipe de fábrica, somadas ao silêncio da Tech3, acenderam todos os alertas.

“Se eu não continuar na MotoGP, há apenas um culpado: KTM”, disse Viñales em Brno, com o conflito se intensificando em Sachsenring, pouco antes da pausa. “A KTM me enviou um contrato, eu assinei, e duas semanas depois me disseram que ele não era válido”.

Antes da pausa de meio de ano, Steiner chegou a comentar: “Não queremos nenhum tipo de bagagem do passado. Portanto, talvez pessoas que estiveram associadas ao grupo, não apenas à Tech3 e à KTM, mas a marca em geral, não se encaixem". Isso também afastou, indiretamente, Brad Binder.

Enquanto isso, o diretor de competição da KTM, Pit Beirer, manteve um perfil mais discreto, dizendo o tempo todo que a decisão final sobre a escalação de pilotos da Tech3 para 2027 seria tomada durante a pausa. Espera-se que Luca Marini e Senna Agius sejam anunciados.

Portanto, a KTM está tentando encerrar a situação de Viñales o mais rápido possível, a fim de evitar uma guerra de palavras durante os 11 GPs restantes deste ano – daí a tentativa de tirar Viñales da moto sem sair perdendo em termos financeiros ou de relações públicas.

Resposta de Viñales

No início da tarde de domingo (02), Viñales usou os stories do Instagram para atualizar seu estado de saúde e situação contratual.

O espanhol escreveu: "Começo a ler matérias sem sentido. Na semana passada estive no centro da APC e começamos a entender o motivo de eu não estar me recuperando. Estou cruzando todas essas informações com meus médicos para checar se o problema é esse e qual o caminho para evoluir. Parem de escrever matérias estúpidas sobre mim, não vou correr no SBK [Mundial de Superbike] e vou terminar o ano como diz o meu contrato".

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