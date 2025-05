Após uma série de problemas financeiros e até mesmo um pedido de insolvência (incapacidade de um devedor cumprir suas obrigações financeiras) no fim do ano passado, a 'novela' da KTM, uma das montadoras da MotoGP, ganhou mais um capítulo. De acordo com a mídia indiana, a Bajaj Auto irá ajudar a KTM a pagar as dívidas.

Atualmente, a montadora austríaca deve mais de €2 bilhões (R$12,7 bilhões). No começo do ano, a KTM entrou em um acordo com o tribunal austríaco e estabeleceu que 30% das dívidas seriam pagas até o dia 23 de maio deste ano. A marca precisaria de aproximadamente €660 milhões (R$4,2 bilhões) para cumprir o combinado e, segundo a imprensa indiana, a Bajaj fez um empréstimo de €566 milhões (R$3,6 bilhões) para ajudar a KTM.

O empréstimo foi aprovado por JPMorgan Chase, DBS Bank de Singapura e Citigroup, informação confirmada pela Bajaj. A marca indiana tem laços com a KTM há quase duas décadas, por meio da holding Pierer Bajaj AG, que agora é responsável por 74,9% da KTM.

A Bajaj emitiu um comunicado dizendo que "tais notícias dizem respeito à nossa subsidiária integral no exterior ter obtido um empréstimo de 566 milhões de euros de credores internacionais, com especulações de que os recursos seriam destinados ao financiamento da reestruturação da KTM. Gostaríamos de esclarecer que nossa subsidiária integral, Bajaj Auto International Holdings BV, sediada nos Países Baixos (“Bajaj Auto BV”), está em negociações e avaliando diversas alternativas para participar da reestruturação da KTM AG, conforme um plano aprovado por seus credores. A participação da Bajaj Auto BV nessa reestruturação, bem como os arranjos relacionados, ainda estão sendo finalizados, e a companhia fará as divulgações necessárias no momento apropriado".

O futuro da KTM ainda é incerto e até mesmo uma possível saída da MotoGP em 2026 foi mencionada. No entanto, a marca austríaca insiste que continuará na categoria rainha da motovelocidade e que tem até mesmo planos para 2027, quando o regulemento da competição será alterado.

