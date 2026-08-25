Antes do GP de Aragón de MotoGP deste fim de semana, a KTM finalmente pôde abrir seus motores para realizar a troca dos componentes defeituosos que causaram diversos problemas de confiabilidade aos pilotos da marca austríaca na primeira metade da temporada 2026, o que aumenta as esperanças de Pedro Acosta de brigar por sua primeira vitória.

A 'operação' ocorreu na sede de produção de motores da KTM na Áustria, e contou com a presença dos engenheiros e técnicos da marca austríaca e de membros das outras fabricantes e da própria categoria.

Conforme antecipado pelo Motorsport.com no início do mês, as outras quatro marcas do grid finalmente deram seu aval à KTM para realizar a substituição dos componentes defeituosos, sob supervisão dos órgãos reguladores do campeonato, para impedir que a KTM colocasse uma atualização em seu motor.

Nessa intervenção, foram substituídas as peças que supostamente causaram os problemas de confiabilidade, antes que os motores fossem selados novamente para sua utilização nas etapas restantes do campeonato.

A KTM não confirmou quais peças foram substituídas, mas rumores apontam para que a origem dos problemas estivesse nas válvulas pneumáticas. Esse mesmo elemento já havia prejudicado a Yamaha em 2020, quando um defeito do fornecedor alterou em centésimos de milímetro o tamanho das válvulas da M1. Na época, a marca japonesa também recebeu a autorização para mexer em seu motor.

Motor da KTM Foto: KTM Images

Cada unidade de potência de uma moto de MotoGP possui quatro cilindros e 16 válvulas. Além de substituir cada uma das válvulas, uma vez aberto o motor, também é necessário trocar alguns elementos, como arruelas, juntas, lubrificantes e outros detalhes, o que transforma cada um dos sete motores abertos em peças praticamente novas.

Desde que os problemas começaram a surgir, a KTM tomou a decisão de limitar, em algumas corridas dependendo das características do circuito, a potência de seus motores, algo que, a partir de agora, não está claro se continuará sendo implementado.

Quatro motores para Acosta

A KTM contou com um grande número de engenheiros e técnicos trabalhando dia e noite para fazer todas as alterações, com atenção especial aos quatro motores da rotação de Pedro Acosta.

O espanhol, cuja moto parou inesperadamente em várias ocasiões ao longo deste ano — com destaque para a falha que causou o grave acidente de Álex Márquez em Barcelona —, vem competindo desde então com as rotações do motor limitadas.

Até o momento nesta temporada, Acosta já utilizou seis motores, dos quais dois já estão fora da rotação; portanto, restam-lhe quatro disponíveis agora e mais dois (o limite por temporada é de oito) que ainda não foram utilizados.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Os dois primeiros motores de Acosta foram utilizados nos cinco primeiros GPs do ano (Tailândia, Brasil, Estados Unidos, Espanha e França). No sexto (Barcelona), ele recuperou o motor 1 e abriu outro novo, o 3.

Na Itália, ele continuou com o 1 e o 3 e abriu outro novo, o 4. Na Hungria, manteve o 1, também utilizou o 4 e abriu outro novo, o 5. Na República Tcheca, utilizou os motores 3 e 5 e abriu outro novo, o 6.

Após esse GP, a KTM retirou da rotação os dois últimos motores ativados, o 5 e o 6, por motivos que não foram especificados. Na Holanda, Acosta utilizou os motores 2 e 3; e na Alemanha, voltou ao início, utilizando as unidades 1 e 2.

Por enquanto, não há informações sobre os motores de Silverstone, mas, como as peças 6 e 7 foram descartadas, as unidades disponíveis para a troca de peças com defeito são os motores 1 a 4, sendo que o 1 e o 2, com nove e sete GPs cada um, respectivamente, são os motores mais utilizados e que agora estarão totalmente “revitalizados”.

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