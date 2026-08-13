A MotoGP confirmou na última terça-feira a realização do evento de abertura da temporada de 2027 no Rio de Janeiro, dia 21 de fevereiro, para apresentar a nova moto de 850cc. Diretor esportivo da categoria, Carlos Ezpeleta está com altas expectativas para a apresentação em terras cariocas.

Essa será a terceira edição do evento de abertura, o qual aconteceu em Bangkok, na Tailândia, em 2025 e em Kuala Lumpur, na Malásia, este ano. De acordo com Ezpeleta, "a apresentação do próximo ano será ainda maior e esperamos continuar evoluindo ano após ano".

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o dirigente falou sobre as motivações por trás da criação do evento e os planos para edições futuras, destacando a satisfações das equipes e construtoras.

"O objetivo era criar um evento recorrente todos os anos, no qual pudéssemos investir continuamente. Acho que as equipes e os fabricantes estão extremamente satisfeitos com a evolução. Tivemos apenas duas edições, mas o salto do primeiro para o segundo ano foi muito grande", falou.

"A presença e o cenário icônico, com as Torres Petronas em Kuala Lumpur e as motos de MotoGP pelas ruas, estabeleceram um novo patamar. A realidade é que os meios de comunicação ficaram encantados ao ver as motos de MotoGP nas ruas. Foi incrível, e tivemos sorte com o clima. É uma maneira muito boa de apresentar as novas motos, os pilotos e as duplas das equipes, além de nos permitir ampliar nossa presença para além das próprias corridas", acrescentou.

"Estamos muito satisfeitos com o grande impacto que o evento está tendo. Acreditamos que a apresentação do próximo ano será ainda maior e esperamos continuar evoluindo ano após ano", concluiu.

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