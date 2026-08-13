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MotoGP: Lançamento de 2027 no Rio de Janeiro “será ainda maior” que anos anteriores, aponta Ezpeleta

Capital carioca receberá evento de abertura no dia 21 de fevereiro

Olivia Nogueira Oriol Puidgemont
Publicado:
Carlos Ezpeleta, MotoGP Chief Sporting Officer

Carlos Ezpeleta, MotoGP Chief Sporting Officer

Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

A MotoGP confirmou na última terça-feira a realização do evento de abertura da temporada de 2027 no Rio de Janeiro, dia 21 de fevereiro, para apresentar a nova moto de 850cc. Diretor esportivo da categoria, Carlos Ezpeleta está com altas expectativas para a apresentação em terras cariocas.  

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Essa será a terceira edição do evento de abertura, o qual aconteceu em Bangkok, na Tailândia, em 2025 e em Kuala Lumpur, na Malásia, este ano. De acordo com Ezpeleta, "a apresentação do próximo ano será ainda maior e esperamos continuar evoluindo ano após ano". 

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o dirigente falou sobre as motivações por trás da criação do evento e os planos para edições futuras, destacando a satisfações das equipes e construtoras. 

"O objetivo era criar um evento recorrente todos os anos, no qual pudéssemos investir continuamente. Acho que as equipes e os fabricantes estão extremamente satisfeitos com a evolução. Tivemos apenas duas edições, mas o salto do primeiro para o segundo ano foi muito grande", falou. 

"A presença e o cenário icônico, com as Torres Petronas em Kuala Lumpur e as motos de MotoGP pelas ruas, estabeleceram um novo patamar. A realidade é que os meios de comunicação ficaram encantados ao ver as motos de MotoGP nas ruas. Foi incrível, e tivemos sorte com o clima. É uma maneira muito boa de apresentar as novas motos, os pilotos e as duplas das equipes, além de nos permitir ampliar nossa presença para além das próprias corridas", acrescentou. 

"Estamos muito satisfeitos com o grande impacto que o evento está tendo. Acreditamos que a apresentação do próximo ano será ainda maior e esperamos continuar evoluindo ano após ano", concluiu. 

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