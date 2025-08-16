Todas as categorias

MotoGP GP da Áustria

MotoGP: Largando em quarto, Marc Márquez supera o irmão e vence sprint na Áustria

Espanhol caiu no fim da classificação, mas se recuperou e registrou mais uma vitória; companheiro de equipe na Ducati, Pecco Bagnaia perdeu 11 posições na largada e abandonou

Olivia Nogueira
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP voltou das férias de verão do mesmo jeito que saiu: com vitória de Marc Márquez. O espanhol largou da quarta colocação, mas ajudado pelo erro do companheiro de equipe, Pecco Bagnaia, que perdeu muitas posições na largada, e conseguindo ultrapassar o irmão mais novo e Marco Bezzechi, registrou mais uma vitória. Álex Márquez e Pedro Acosta completaram o pódio. 

Leia também:

Em uma largada complicada, Marco Bezzechi perdeu a liderança para Álex Márquez e Pecco Bagnaia caiu 11 posições. Marc Márquez, que largou como quarto, já era segundo nos primeiros metros e Pedro Acosta, que largou como sétimo, ganhou posições e terminou a primeira volta como P4. 

Acosta logo superou Bezzechi e assumiu o P3. Raul Fernandez, que começou como P9, também teve bom início de prova e chegou a quinta colocação. Mais atrás no pelotão, Jorge Martín ultrapassou Bagnaia pela 14ª posição. 

Nas primeiras posições, Álex Márquez mantinha a liderança com tranquilidade, mas o irmão mais velho se aproximava cada vez mais. Enquanto isso, Binder superou Fernandez, chegando a P5, seguidos por Bastianini e Aldeguer. No fim do pelotão, após uma série de decepções, Pecco Bagnaia abandonou a prova a seis voltas para o fim. 

Marc Márquez consegue ultrapassar Álex na curva 3 e assume a liderança. Com algum problema ainda não identificado, Fernandez abandonou a prova e Aldeguer superou Bastianini pelo P6. 

Marc Márquez abriu mais de um segundo de vantagem e venceu com facilidade. Álex Márquez e Pedro Acosta completaram o pódio. 

Cla Piloto Tempo Intervalo Pontos
1 M. MarquezDucati Team

20'56.071

   12
2 A. MarquezGresini Racing

+1.180

20'57.251

 1.180 9
3 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing

+3.126

20'59.197

 1.946 7
4 M. BezzecchiAprilia Racing Team

+4.032

21'00.103

 0.906 6
5 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing

+4.782

21'00.853

 0.750 5
6 F. AldeguerGresini Racing

+6.032

21'02.103

 1.250 4
7 E. BastianiniTech 3

+8.294

21'04.365

 2.262 3
8 F. Di GiannantonioTeam VR46

+10.953

21'07.024

 2.659 2
9 J. ZarcoLCR Honda

+11.999

21'08.070

 1.046 1
10 J. MartinAprilia Racing Team

+12.111

21'08.182

 0.112  
11 F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP

+13.387

21'09.458

 1.276  
12 L. MariniRepsol Honda Team

+13.704

21'09.775

 0.317  
13 J. MirRepsol Honda Team

+13.822

21'09.893

 0.118  
14 F. MorbidelliTeam VR46

+14.564

21'10.635

 0.742  
15 A. OguraTrackhouse Racing Team

+18.414

21'14.485

 3.850  
16 A. RinsMovistar Yamaha MotoGP

+19.365

21'15.436

 0.951  
17 J. MillerPramac Racing

+20.844

21'16.915

 1.479  
18 M. OliveiraPramac Racing

+21.581

21'17.652

 0.737  
dnf R. FernandezTrackhouse Racing Team

+5 Laps

14'00.746

 5 Laps  
dnf F. BagnaiaDucati Team

+6 Laps

12'25.387

 1 Lap  

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Olivia Nogueira MotoGP
Olivia Nogueira MotoGP
Principais comentários
