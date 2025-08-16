MotoGP: Largando em quarto, Marc Márquez supera o irmão e vence sprint na Áustria
Espanhol caiu no fim da classificação, mas se recuperou e registrou mais uma vitória; companheiro de equipe na Ducati, Pecco Bagnaia perdeu 11 posições na largada e abandonou
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A MotoGP voltou das férias de verão do mesmo jeito que saiu: com vitória de Marc Márquez. O espanhol largou da quarta colocação, mas ajudado pelo erro do companheiro de equipe, Pecco Bagnaia, que perdeu muitas posições na largada, e conseguindo ultrapassar o irmão mais novo e Marco Bezzechi, registrou mais uma vitória. Álex Márquez e Pedro Acosta completaram o pódio.
Em uma largada complicada, Marco Bezzechi perdeu a liderança para Álex Márquez e Pecco Bagnaia caiu 11 posições. Marc Márquez, que largou como quarto, já era segundo nos primeiros metros e Pedro Acosta, que largou como sétimo, ganhou posições e terminou a primeira volta como P4.
Acosta logo superou Bezzechi e assumiu o P3. Raul Fernandez, que começou como P9, também teve bom início de prova e chegou a quinta colocação. Mais atrás no pelotão, Jorge Martín ultrapassou Bagnaia pela 14ª posição.
Nas primeiras posições, Álex Márquez mantinha a liderança com tranquilidade, mas o irmão mais velho se aproximava cada vez mais. Enquanto isso, Binder superou Fernandez, chegando a P5, seguidos por Bastianini e Aldeguer. No fim do pelotão, após uma série de decepções, Pecco Bagnaia abandonou a prova a seis voltas para o fim.
Marc Márquez consegue ultrapassar Álex na curva 3 e assume a liderança. Com algum problema ainda não identificado, Fernandez abandonou a prova e Aldeguer superou Bastianini pelo P6.
Marc Márquez abriu mais de um segundo de vantagem e venceu com facilidade. Álex Márquez e Pedro Acosta completaram o pódio.
|Cla
|Piloto
|Tempo
|Intervalo
|Pontos
|1
|M. MarquezDucati Team
|
20'56.071
|12
|2
|A. MarquezGresini Racing
|
+1.180
20'57.251
|1.180
|9
|3
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|
+3.126
20'59.197
|1.946
|7
|4
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|
+4.032
21'00.103
|0.906
|6
|5
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|
+4.782
21'00.853
|0.750
|5
|6
|F. AldeguerGresini Racing
|
+6.032
21'02.103
|1.250
|4
|7
|E. BastianiniTech 3
|
+8.294
21'04.365
|2.262
|3
|8
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|
+10.953
21'07.024
|2.659
|2
|9
|J. ZarcoLCR Honda
|
+11.999
21'08.070
|1.046
|1
|10
|J. MartinAprilia Racing Team
|
+12.111
21'08.182
|0.112
|11
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|
+13.387
21'09.458
|1.276
|12
|L. MariniRepsol Honda Team
|
+13.704
21'09.775
|0.317
|13
|J. MirRepsol Honda Team
|
+13.822
21'09.893
|0.118
|14
|F. MorbidelliTeam VR46
|
+14.564
21'10.635
|0.742
|15
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|
+18.414
21'14.485
|3.850
|16
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|
+19.365
21'15.436
|0.951
|17
|J. MillerPramac Racing
|
+20.844
21'16.915
|1.479
|18
|M. OliveiraPramac Racing
|
+21.581
21'17.652
|0.737
|dnf
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|
+5 Laps
14'00.746
|5 Laps
|dnf
|F. BagnaiaDucati Team
|
+6 Laps
12'25.387
|1 Lap
