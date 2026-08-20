A LCR Honda anunciou, nesta quinta-feira (20), o retorno de Johann Zarco, companheiro de equipe do brasileiro Diogo Moreira, no GP de Aragón, que será realizado de 28 a 30 de agosto, desde que ele seja aprovado na avaliação médica a que será submetido pelo Dr. Angel Charte, diretor médico da MotoGP, na próxima quinta-feira, no circuito de Motorland.

No GP da Catalunha, em maio, Zarco sofreu uma queda na primeira curva da relargada, após uma primeira bandeira vermelha, no domingo, em Barcelona. No acidente, no qual estiveram envolvidos Luca Marini e Pecco Bagnaia, a perna esquerda de Zarco ficou presa na roda traseira da Ducati #63, o que causou uma grave lesão nos ligamentos do joelho, além de uma queimadura profunda na mesma região.

Inicialmente, os médicos optaram por esperar que a inflamação no joelho diminuísse e que ele se recuperasse da queimadura para realizá-la cirurgicamente, mas, com o passar dos dias, o diagnóstico do Dr. Bertrand Sonnery-Cottet em Lyon, mudou para um tratamento conservador, poupando Zarco da cirurgia, e a LCR anunciou um possível retorno em setembro.

Johann Zarco ao lado do Dr. Bertrand Sonnery-Cottet e sua equipe, em Lyon Foto de: Johann Zarco

No entanto, segundo informou a LCR, “a recuperação de Johann evoluiu favoravelmente nas últimas semanas, o que lhe permitiu antecipar seu retorno às pistas”.

O piloto “aumentou progressivamente sua carga de trabalho, pilotando tanto uma supermotard quanto uma Honda CBR1000RR como parte de sua reabilitação”, revelou a equipe anteriormente.

A conclusão é que “após ter progredido de forma constante e ter recebido autorização de sua equipe médica para voltar a competir, Zarco viajará para Aragón com o objetivo de retornar às pistas, desde que seja aprovado na avaliação médica obrigatória no circuito”.

“Estou muito satisfeito com a evolução e a recuperação do meu joelho”, disse o piloto francês.“Me sinto bem o suficiente para voltar a pilotar a moto de MotoGP e estou muito ansioso para voltar a competir. O Supermoto e a CBR me ajudaram muito a aumentar a intensidade e a fazer sessões longas. Senti muita saudade da minha equipe, das corridas e do paddock, então mal posso esperar para voltar a Aragón!”.

“Estamos muito felizes em ver que a recuperação de Johann está progredindo tão bem e poder recebê-lo de volta antes do previsto”, explicou Lucio Cecchinello, chefe de equipe. “Vamos dar um passo de cada vez, mas todos estamos ansiosos para tê-lo de volta à equipe e voltar a trabalhar juntos na pista”.

Johann Zarco sofreu um grave acidente em Barcelona, quando sua perna esquerda ficou presa na roda da Ducati de Pecco Bagnaia Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ausente de seis GPs

Após se lesionar em 17 de maio, Zarco completou, nesta quinta-feira (20), 96 dias de afastamento e, se retornar na sexta-feira, 28 de agosto, no TL1 do GP de Aragón, terá ficado mais de 100 dias fora das pistas, período em que perdeu seis GPs: os da Itália, Hungria, República Tcheca, Holanda, Alemanha e, após a pausa, a corrida de Silverstone.

Durante todas essas corridas, a LCR contou com o piloto britânico Cal Crutchlow, de 40 anos e aposentado desde 2020, que participou desses seis fins de semana como substituto, sem ter conseguido, no entanto, marcar pontos, embora tenha chegado bem perto na Hungria e na Holanda, onde cruzou a linha de chegada em 16º lugar.

Embora a LCR confie plenamente de que a recuperação de Zarco se consolidará gradualmente, Crutchlow viajará para Aragón caso o francês não seja aprovado no exame médico no circuito, e se manterá em forma pelo resto do ano, caso seus serviços sejam necessários novamente em algum dos 10 GPs restantes até o final da temporada.

TUDO da MOTOGP no RIO! Bez e Martín DESABAFAM. Teto de gastos? FESTIVAL INTERLAGOS, Arena Cross e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!