MotoGP

MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

Equipe francesa utilizará pinturas diferentes para cada piloto

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Team LCR

A equipe LCR revelou as motos Honda RC213Vs que utilizará na temporada de 2026 da MotoGP, incluindo a que será utilizada por Diogo Moreira, que estreia na categoria rainha este ano. 

Leia também:

Atual campeão da Moto2, Moreira correrá com as cores da Pro Honda, empresa japonesa de lubrificantes, durante sua temporada de estreia na categoria principal. A Pro Honda assumiu o patrocínio principal da moto do brasileiro após o término da longa parceria da LCR com a Idemitsu.

O acordo de patrocínio da Honda com a Idemitsu estava vinculado à participação de pilotos asiáticos da LCR no campeonato. Essa exigência foi cumprida por sete temporadas, entre 2018 e 2024, por Takaaki Nakagami, antes que o piloto tailandês Somkiat Chantra assumisse a vaga patrocinada pela Idemitsu no ano passado. No entanto, os resultados de Chantra ficaram aquém das expectativas, levando a Honda a colocar Moreira em seu lugar, mesmo à custa do patrocínio da Idemitsu. Desde então, Chantra encontrou um novo lar na equipe da Honda no Campeonato Mundial de Superbike.

O time francês voltará a utilizar cores diferentes nas duas motos, em vez de um design unificado, ao entrar no último ano do atual ciclo regulamentar. Líder da equipe, Johann Zarco continuará representando a petrolífera britânica Castrol, exibindo o conhecido esquema de cores vermelho, branco e verde da marca na RC213V nº 5.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Foto de: Team LCR

A LCR registrou uma temporada mista na MotoGP no ano passado, mesmo com a RC213 da Honda tendo melhorado muito. Zarco continuou sendo o piloto de referência da marca japonesa no início da temporada, chegando a registrar uma vitória brilhante no GP da França, marcado pela chuva. Essa foi a primeira vitória de Zarco e da LCR em dois anos e um marco importante na fase de reconstrução da Honda.

No entanto, os resultados do francês deterioraram-se ao longo do ano, especialmente porque teve dificuldades em se adaptar à Honda atualizada após a pausa de verão. Ainda assim, terminou o ano como o piloto Honda mais bem classificado, em 12.º lugar, mas apenas seis pontos à frente de Luca Marini, na moto de fábrica.

A LCR terminou em 10º lugar entre 11 equipes no campeonato, marcando 155 pontos, em comparação com 238 da Honda de fábrica.

As expectativas são altas para o substituto de Chantra, Moreira, que sobe para a categoria principal após conquistar o título na Moto2 no ano passado. O brasileiro começou seus preparativos para a nova temporada no shakedown de Sepang desta semana, realizado exclusivamente para pilotos de teste, novatos e fabricantes do Grupo D, marcando o sexto tempo mais rápido a bordo da RC213V.

DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA

