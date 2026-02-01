MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

A equipe LCR revelou as motos Honda RC213Vs que utilizará na temporada de 2026 da MotoGP, incluindo a que será utilizada por Diogo Moreira, que estreia na categoria rainha este ano.

Atual campeão da Moto2, Moreira correrá com as cores da Pro Honda, empresa japonesa de lubrificantes, durante sua temporada de estreia na categoria principal. A Pro Honda assumiu o patrocínio principal da moto do brasileiro após o término da longa parceria da LCR com a Idemitsu.

O acordo de patrocínio da Honda com a Idemitsu estava vinculado à participação de pilotos asiáticos da LCR no campeonato. Essa exigência foi cumprida por sete temporadas, entre 2018 e 2024, por Takaaki Nakagami, antes que o piloto tailandês Somkiat Chantra assumisse a vaga patrocinada pela Idemitsu no ano passado. No entanto, os resultados de Chantra ficaram aquém das expectativas, levando a Honda a colocar Moreira em seu lugar, mesmo à custa do patrocínio da Idemitsu. Desde então, Chantra encontrou um novo lar na equipe da Honda no Campeonato Mundial de Superbike.

O time francês voltará a utilizar cores diferentes nas duas motos, em vez de um design unificado, ao entrar no último ano do atual ciclo regulamentar. Líder da equipe, Johann Zarco continuará representando a petrolífera britânica Castrol, exibindo o conhecido esquema de cores vermelho, branco e verde da marca na RC213V nº 5.

A LCR registrou uma temporada mista na MotoGP no ano passado, mesmo com a RC213 da Honda tendo melhorado muito. Zarco continuou sendo o piloto de referência da marca japonesa no início da temporada, chegando a registrar uma vitória brilhante no GP da França, marcado pela chuva. Essa foi a primeira vitória de Zarco e da LCR em dois anos e um marco importante na fase de reconstrução da Honda.

No entanto, os resultados do francês deterioraram-se ao longo do ano, especialmente porque teve dificuldades em se adaptar à Honda atualizada após a pausa de verão. Ainda assim, terminou o ano como o piloto Honda mais bem classificado, em 12.º lugar, mas apenas seis pontos à frente de Luca Marini, na moto de fábrica.

A LCR terminou em 10º lugar entre 11 equipes no campeonato, marcando 155 pontos, em comparação com 238 da Honda de fábrica.

As expectativas são altas para o substituto de Chantra, Moreira, que sobe para a categoria principal após conquistar o título na Moto2 no ano passado. O brasileiro começou seus preparativos para a nova temporada no shakedown de Sepang desta semana, realizado exclusivamente para pilotos de teste, novatos e fabricantes do Grupo D, marcando o sexto tempo mais rápido a bordo da RC213V.

