MotoGP: LCR Honda não encontra substituto para Chantra na Áustria

A LCR Honda não conseguiu encontrar um substituto para Somkiat Chantra antes do GP da Áustria deste fim de semana, o que significa que Johann Zarco será o único piloto de MotoGP da equipe no grid.

O piloto tailandês está afastado desde o início de julho, após sofrer um acidente durante treinamento de motocross, quando sofreu uma ruptura no ligamento colateral do joelho direito, o que exigiu cirurgia e o forçou a perder as etapas da Alemanha e da República Tcheca antes das férias de verão.

Depois que Chantra foi examinado na Clínica Dexeus em Barcelona pelo diretor médico da MotoGP, Dr. Angel Charte, e por um especialista em joelhos, ele não foi liberado para correr.

Chantra perderá a corrida deste fim de semana na Áustria e a etapa do próximo fim de semana na Hungria.

Em Brno, a última parada antes das férias de verão, Takaaki Nakagami o substituiu, mas o piloto japonês foi tocado por Augusto Fernandez na corrida sprint de sábado, sofrendo uma ruptura no ligamento cruzado posterior do joelho direito.

Com Áleix Espargaró ainda se recuperando de uma lesão na mão direita - uma ruptura do ligamento do polegar sofrida durante uma corrida de ciclismo - as opções de substituição da LCR diminuíram rapidamente.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: Honda Racing

A situação piorou depois que Iker Lecuona, que corre pela Honda no Mundial de Superbike, sofreu um acidente na etapa húngara do campeonato, o que o obrigou a perder também as 8 Horas de Suzuka.

Xavi Vierge, companheiro de equipe de Lecuona no Mundial de Superbike, viajou para Suzuka, mas não pôde correr devido a um problema de visto, deixando Zarco e Takumi Takahashi como uma equipe de dois pilotos, mas ainda assim conseguiram vencer o evento.

O catalão também foi considerado um possível substituto de Chantra no Red Bull Ring, mas sua falta de experiência na MotoGP acabou o descartando.

Como resultado, a LCR Honda vai correr em Spielberg apenas com Zarco, apesar dos regulamentos afirmarem claramente que as equipes devem fazer todos os esforços para substituir um piloto lesionado.

Na Hungria, o piloto de testes da Honda Espargaró será o parceiro do francês.

